İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS 2019 il içi atama yer değiştirme takvimi

21-24 Mayıs tarihleri arasında başvuruları yapılan, öğretmen il içi atamalarının sonuçları merakla bekleniyor. Başvuruda bulunan binlerce öğretmen, İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan başvurular, başvuruda bulunan öğretmenlerin, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre değerlendirilecek. Hizmet puanı ise, 24 Mayıs gününde geçerli olan hizmet puanı üzerinden değerlendirilecek. Öğretmenler için hayati önem taşıyan il içi öğretmen atamaları için artık, soma gelinmiş durumda. Peki, İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?İşte, MEBBİS 2019 il içi atama yer değiştirme takvimi.

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Mayıs itibarıyla henüz açıklanmayan il içi atama sonuçları 29 Mayıs günü erişime açılacak. Sonuçları, il milli eğitim müdürlükleri yayınlayacak.

MEBBİS 2019 il içi atama yer değiştirme takvimi

Öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Değerlendirme nasıl olacak?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valilikler tarafından yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Mayıs 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

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