Eğitimde ‘Norm Kadro’ Endişesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, bakan ile norm kadro sayısında yapılacak değişiklik hakkında konuştu.



Zorunlu, haklı ve bilimsel bir gerekçeye dayanmaksızın ders ve ders saati sayısında ani değişikler yapmanın fiziki imkânlar ile insan unsuru bakımından etkinlik ve verimlilik riskleri oluşturacağını belirten Yalçın, “En net risklerden biri norm kadro sayılarında değişiklik ve buna dayalı öğretmen kitlesinin dışa dönük tepkisidir” ifadelerine yer verdi.



Sistem önermesinin en önemli değişiklik temalarından birisinin de seçmeli ders sistematiği ve ortak ders kapsamındaki kısıtlamalar olduğunu dile getiren Yalçın, “Mevcut seçmeli ders uygulamasının oldukça dışında ve bütünüyle farklı bir uygulama ile önerilen yeni seçmeli sistem önerisinde okul-sınıf uygulamaları yönüyle fiziki yetersizlikleri açığa çıkartmak ve bunu giderecek büyük bir bütçe ihtiyacını tetiklemek gibi bir riski de barındırmaktadır. Örneğin 10. sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi haricindeki tüm dersleri bir havuzdan seçecektir. Bu durumun uygulamaya geçirilmesinde oluşturacağı riskler gözden kaçırılmış gibi gözükmektedir. Bu kapsamda ülkemiz, toplumumuz yerli ve milli bakış noktasında hassasiyetlerimiz ile coğrafyamıza ilişkin medeniyet birikimi ve inanç iklimimiz açısından önem arz eden, toplumsal karşılığı bulunan, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve bazı derslerin ortak dersler / zorunlu dersler kapsamında olmaması ciddi bir sorun ve risk içermektedir” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)