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Din Dersine Hristiyan Öğretmen!

Eğitim sistemindeki problemlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Değişen sınav sistemi, öğretmen atamaları derken şimdi de Hıristiyan din kültürü öğretmeni çıktı.

Din Dersine Hristiyan Öğretmen!

Eğitim sistemindeki problemlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Değişen sınav sistemi, öğretmen atamaları derken şimdi de Hıristiyan din kültürü öğretmeni çıktı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 11:34
Din Dersine Hristiyan Öğretmen!

Aydın Kuşadası’nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren ve sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürüten Esma B. K. isimli öğretmen tepkilere yol açtı.

Değişen sınav sistemi, öğretmen atamaları derken şimdi de Hıristiyan Din Kültürü öğretmeni çıktı. Aydın Kuşadası’nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren ve sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürüten Esma B.K. isimli öğretmen tepkilere yol açtı. Mason kuruluşu Rotary Kulübü’nü desteklemekle meşgul olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise, ne zaman somut bir adım atacağı ise merak konusu…

İL MİLLİ EĞİTİM “GEREKLİ ADIMI ATACAĞIZ” DİYOR, HIRİSTİYAN ÖĞRETMEN MİSYONERLİK YAPIYOR

Öğretmen atamaları, değişen sınav sistemlerinin ardından bu kez ders verdiği branşa uygun olmayan öğretmenler su yüzüne çıktı. Millî Gazete’nin ulaştığı bilgilere göre Aydın Kuşadası’nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde, gençlerin dinini öğrenmesi için müfredatta bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Esma B.K. isimli Hıristiyan, öğretmenlik yapıyor. Sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürüten Hıristiyan öğretmenle alakalı henüz ciddi bir adım atılmadı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ulaştığımız bazı yetkililer ise Hıristiyan öğretmenle alakalı gerekli adımların atılacağının bilgisini verdi.

“ÖĞRETMEN ATAMA SİSTEMİNDE YANLIŞLIKLAR VAR”

Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İslam dışında her şey olduğunu belirterek, “Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey. Türkiye’de din dersi denince akla İslam gelir, bunun için de bu dersin öğretmeninin Hıristiyan olması gibi bir durum nasıl mümkün olabilir? Öğretmen atama sisteminde yanlışlıklar var. Öğretmenlik diploması alan her insan öğretmen olabiliyor. Öğretmenlik toplumu şekillendiren ve topluma yön veren bir meslek olduğu için burada seçici olmak çok önemli” ifadeleri kullandı.

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE ÖZELLİKLE ÖNEM VERİLMELİ”

Öğretmenliğin para kazanma mesleği haline geldiğini söyleyen Hamdi Sürücü, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine özellikle önem verilmeli. Bu dersi verecek olan öğretmenlerin de özellikle seçilmesi gerek. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı, yasalardan dolayı öğretmen seçimlerini yapmıyor. Hıristiyan bir din öğretmeninin Müslümanlara dinini öğretmesi bir faciadır. Bu hatanın en kısa sürede düzeltilmesi gerek. Burada TBMM’den yeni bir öğretmen atama yasası çıkması gerek ve MEB’in de bu konuyu sıkı bir şekilde takip etmesi gerek” şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yeni Şafak - Onur Şehmus Şahin

Anahtar Kelimeler:
din dersine hristiyan öğretmen
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