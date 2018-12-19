Çalışan ve Emekli Öğretmenlere Müjde

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan'ın "Hem çalışan hem emekli öğretmene müjde" başlıklı yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e yükseleceği müjdesini verdi. Böylece öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Emeklilerin de maaşı artacak. Gösterge artışı maaşlarda 500, emekli ikramiyesinde de 30 bin liranın üzerinde artış yaratacak." ifadelerine yer verdi.

Noyan Doğan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planında, öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Önümüzdeki 100 gün içinde yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e yükselecek. Ek göstergenin, bir başka adıyla da katsayının, yükselmesi memurlar için önemli bir konu. Neden önemli; çünkü unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, hem görevdeyken ki hem de emekli olduktan sonra ki maaşları ve emekli ikramiyesini hesaplamada temel kriter. Buna göre de ek gösterge arttıkça emekli ikramiyesi ve maaş da artıyor. Örneğin, göstergesi 3600 olan herhangi bir görevdeki memur, 2500 olana göre daha fazla ikramiye ve maaş alıyor.

YILLARDIR BEKLİYORLAR

Gelelim, konunun öğretmenler özelindeki durumuna. Öğretmenler yıllardır ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını bekliyor. Bugün için öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450. Yani, bugün için öğretmenin en yüksek ek göstergesi 3000’dir. Oysa üç yıl süreli yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’a kadar çıkabiliyor ki, mühendis unvanlı kadrolarda çalışanların durumu böyledir.

Yıllardır da öğretmenler bu haksız uygulamanın giderilmesini ve 3000 olan ek göstergenin 3600’e yükseltilmesini istiyor. Peki, bu uygulama ne gibi sonuçlar doğuruyor? Birincisi, öğretmenlerin ek göstergesi düşük kaldığı için emekli olamıyor. İkincisi, yüksek emekli maaşı hakkından yararlanamıyor. Tabi bu durum sadece öğretmenler için değil polis, din görevlisi gibi diğer memurlar için de geçerli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planında, öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e yükseleceğini açıkladı. Buna göre de önümüzdeki 3 aylık sürede gerekli düzenleme yapılacak ve öğretmenlerin ek göstergeleri artacak.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3000’den 3600 çıkması hem çalışırken ki maaşları, hem emekli maaşlarını hem de emekli olunurken alınacak tazminatı etkileyecek. Ayrıca, gösterge artışı ile birçok öğretmen emekliliğini isteyebilecek. Gösterge artışı mevcut maaşta iyileştirme yaratsa da asıl etkiyi emekli ikramiyesinde ve emekli maaşında yapacak. Emeklilikte maaş ve ikramiyede yüzde 20, hatta yüzde 25 artış getirecek. Örneğin, birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. Yine birinci dereceden, 25 yıl çalışan bir öğretmen emekli olduğunda emekli maaşı 535 lira, emekli ikramiyesi de 17 bin lira yükselecek.