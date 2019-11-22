Bekçi kimlik sorup üst araması yapabilir mi?

Geceleri güvenliği sağlamak adına bekçilerin hayatımıza yeniden girmesi olumlu karşılanan gelişmelerden biri olarak görünüyor. Halkın güvenliği için geceleri sokaklarda bulunan bekçiler için ise kafalarda bazı soru işaretleri oluşuyor. Bunlardan en başta gelen ise bekçilerin kimlik sorup soramayacağı oluyor.

Bu durumu merak eden vatandaşlar ise internette arama motorlarına koşup; Bekçiler kimlik sorabilir mi? Bekçiler üst araması yapabilir mi? Bekçilerin görevi nedir? gibi soruların cevaplarını arıyorlar.

Bu tartışmalar devam ederken İzmir'de mahkemeden emsal niteliği taşıyabilecek bir karar geldi.

İzmir Bornova’da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan arbede ve küfürleşmenin yargıya taşınmasının ardından mahkemeden karar çıktı.

16Punto’dan Baransel Ağca’nın haberine göre; İki gence aynı saat içerisinde defalarca kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız gören mahkeme, “Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir” dedi.

“BEKÇİ KİMLİK SORAMAZ”

İzmir’de bir parkta bekçiler ve iki genç arasındaki gerilim, mahalle bekçilerinin yetkileri konusunda tartışmalara yol açmıştı. Yapılan ilk kimlik kontrolünün ardından iki gence tekrar GBT yapmak isteyen bekçilerin, bu hareketle vatandaşı tahrik ettiğini belirten mahkeme, “Polis vazife ve selahiyetleri kanununun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir” dedi.

Bekçilerle yaşanan tartışmada, bekçilere hakaret eden gençlere ise ceza verilmedi. Mahkeme bu kararı ise, “Bekçilerin görev sınırlarını aşmaları, kimlik sorma haklarının olmaması ve vatandaşı zorlamalarından dolayı hakaret suçundan işlem yapılmamıştır” cümleleriyle gerekçelendirdi.