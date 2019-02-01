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Beden Eğitimi Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı!

2019 Yılı Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları açıklandı.

Beden Eğitimi Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı!

2019 Yılı Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları açıklandı.

01 Şubat 2019 Cuma 19:45
Beden Eğitimi Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı!

2019 Yılı Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları açıklandı.

2019 Yılı Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Aralık 2018’de aldığı kararla 200 milli sporcunun beden eğitimi öğretmeni olmasının yoluna açmış, başvurular 23-29 Ocak’ta alınmıştı. Atamalar tamamlandı, Bakanlığın internet sitesinden paylaşıldı. MEB, başvuru için milli sporcularda olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk 3 dereceye girme şartı aranacağını duyurmuştu. Ayrıca söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye’yi temsil ederek ‘milli sporcu’ belgesi alınmış olması şartı da konulmuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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