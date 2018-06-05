Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin Öğretmen İhtiyacı Yok

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de öğretmen atama ihtiyacı olmadığını , bazı illerde öğretmen sayısının yetersiz olduğunu fakat fedakarlıkla bu sorunun çözüleceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Esasında bakarsanız Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı yok. Şu andaki öğrenci sayısına göre yok. Hemen hemen karşılıyor. Problem ne? Eşleştirme, denkleştirme problemimiz var. Bazı illerimizde sayı fazla, bazılarında yetersiz. Fedakarlık gerekiyor. Yani belirli illere gidişte isteksizlikler oluyor. Bunlar olunca böyle bir dengesizlik mecburen ortaya çıkıyor." dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını başlattıklarını söyleyen Binali Yıldırım, "Belirli bir süre orada görev yapacak. 6 sene sonra artık istediği yere tayin olacak. Böylece orada bir nevi vatan hizmeti gibi bir görev, bir fedakarlık yapacak. Buna ihtiyacımız var. Eğer herkes konforlu, rahat yerde çalışmak isterse biz terörden kurtardığımız bu yavrularımızı geleceğe hazırlayamayız. Şimdi onların dağa gönderilmesinin önüne geçtik, bunu başardık ama bu yeterli değil. Bu bir adımdır. Bundan sonra nüfusun yarısının 25 yaşın altında olduğu Güneydoğu bölgemizde mutlaka gençlerimize hem eğitimde hem iş hayatında hem de onları geleceğe hazırlamada çok daha fazla mesai harcamamız gerekiyor. Onların gelecek hayallerini, ümitlerini gerçeğe dönüştüremezsek bu terör tehdidi yine var olmaya devam edecek. Gençlerin o delikanlılık dönemini, değişim dönemini maalesef terör örgütleri çok acımasızca kullandılar. Şunu mutlulukla söylemek isterim, artık bölgede dağa çıkışlar hemen hemen sıfır seviyesine yaklaştı. Bu çok önemli bir gelişme. Çok önemli ve kayda değer bir gelişme ama devamını getirmemiz lazım. Birlikte yapacağız." dedi.

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