Bakanlıktan Ordu’ya 184 Öğretmen Kontenjanı !

Ordu’da eğitim kalitesinin ve başarısının artırılması hedefleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iç kesimlerdeki ilçelerin öğretmen ihtiyacı karşılanacak.

Ordu’nun öğretmen ihtiyacının giderilmesi için Ordu Valiliğince, Milli Eğitim Bakanlığından farklı branşlarda 252 sözleşmeli öğretmen talebinde bulunuldu. Bu talep üzerine, Ordu iline ataması yapılmak üzere 184 sözleşmeli öğretmen kontenjanı tahsis edildi. Ordu’ya tahsis edilen 184 sözleşmeli öğretmenin ataması ise, Milli Eğitim Bakanlığınca Ağustos ayında gerçekleştirilecek 200 Bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamsında gerçekleştirilecek.

EN ÜCRA KÖŞEYE KADAR KALİTELİ EĞİTİM

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “İlimizin eğitim alanındaki eksikliklerini, ihtiyaçlarını hızla gideriyoruz. Eğitimde başarı çıtasını daha üst seviyelere çıkarmak ve kaliteli eğitimi ilimizin en ücra köşelerine kadar götürmek amacıyla çok ciddi bir emek ve gayret sarf ediyoruz. Bizim bu çabamıza Milletvekillerimiz de destek oluyor, katkıda bulunuyor. Bir taraftan tekli eğitime geçmek için ihtiyaç duyulan derslik ve okul binalarını inşa ederken, diğer taraftan özellikle iç kesimlerdeki ilçelerimizin öğretmen ihtiyacının giderilmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz oldu. Milletvekillerimizin de süreci takip ettiği bu girişimlerimiz sonucunda, talep ettiğimiz 252 sözleşmeli öğretmenin 184’ü için ilimize kontenjan tahsisatı yapıldı. Bu yıl ilimize atanacak olan öğretmen sayısı, geçen yıllarla mukayese edildiğinde çok çok fazladır. Ağustos ayı içerisinde yapılmasını beklediğimiz sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildiğinde, ilimizin iç kesimlerindeki ilçelerin önemli ölçüde öğretmen açığı, ihtiyacı giderilmiş olacak. Böylece oralarda eğitim-öğretim gören çocuklarımız, gençlerimiz çok daha iyi ve kaliteli eğitim almış olacaklar. 184 sözleşmeli öğretmen kontenjanının ilimize tahsisi konusunda katkıda bulunan, destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçenlere, ilimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde ilimize ataması yapılacak olan 184 sözleşmeli öğretmen, atandıkları yerde 3+1 (4 yıl) çalışma zorunlulukları bulunmaktadır.

Ağustos ayında ataması yapılması beklenen değişik branşlardaki 184 öğretmen, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye’de görev yapacak.