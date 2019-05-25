Bakanlığın 31 bin çalışanı işsiz kalacak!

696 sayılı KHK ile, “geçici işçi” ünvanıyla kadro alan yaklaşık 31 bin MEB işçisinin sözleşmesi yaz döneminde 2 ay askıya alınacak. Bu dönemde maaş alamayacakları gibi, sigortalı olarak farklı bir işte çalışmaları da sözleşme fesih sebebi sayılacak; çalışmak istese bile 2 ay süreyle çalışabileceği bir iş bulabilmesi mümkün olmayacaktır.

Ayrıca bu işçiler, 2 aylık dönemde sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle işsizlik maaşından da faydalanamayacaklar.

DEVAM EDEN İŞİN ASKIYA ALINMASI YASAL DEĞİL

Çalışanlar, kanunen bir sözleşmenin askıya alınması için, yapılan işin mevsimsel olarak tamamlanmış olması, işin durması, işletmenin faaliyetine ara vermesi, işyerinin geçici olarak kapanması, deprem, su basması gibi zorunlu haller gerekmekte iken, mevcut işler devam ederken sözleşmenin askıya alınmasının doğru olmadığını belirtti. Okulların tatil olduğu yaz döneminde memur maaş tahakkuk işleri, resmi yazışmalar, diploma ve kayıt işlemleri gibi idari işler ile okul temizliği, bakımı, tadilatı, okulu yeni eğitim dönemine hazırlama gibi işler devam ediyor.

Kadroya geçirilmeden önce 9 aylık hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçiler, yaz döneminde de çalışmaya devam ettiklerini bu 3 aylık dönemde maaşlarının Okul Aile Birliği’nce karşılanmakta olduğunu ve bu şekilde yıllardır çalıştıklarını ifade etti. Ancak kadroya geçişten sonra, sözleşmenin askıya alınacağı dönemde sigortalı olarak başka bir işte çalışmaları sözleşme fesih sebebi olacağından yıllardır sürekli çalışan işçiler kaygılı…

“İKİ AY NASIL GEÇİNECEĞİZ?”

Sözleşmesi askıya alınan işçiler, süreklilik arz eden barınma, yeme, içme, eğitim, faturalar gibi sabit gider ve harcamalarını, bu 2 aylık sürede karşılayamayacak. İşçiler; “zaten asgari ücret alıyoruz, bize verilen iki aylık maaş kamu zararı olarak görülmemeli. 2 aylık gelir kesintisi yıl içinde telafi edemeyeceğimiz gelir kayıplarına sebep olacak. Bu süreçte nasıl geçineceğiz, kiralarımızı, faturalarımızı, kredi borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? BİMER’e, CİMER’e bakanlara, milletvekillerine binlerce mektup yazdık, başvuru yaptık, çözüm bulunamadı. Çalışma sürelerimizin kalıcı olarak 12 aya çıkarılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

BU NASIL KADRO?

MEB Destek Hizmetleri sözcüsü bu konuda, yasa değişmediği sürece bir şey yapamayacaklarını ifade etti. Oysa 21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun: (Ek: 20/11/2017-KHK-696/106 md; Aynen kabul:01/02/2018-7079/99 md) “ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir” ifadesine istinaden işçinin sözleşmesi Maliye Bakanlığı aracılığıyla 12 aya uzatılabiliyor.

MEB işçilerinin mağduriyeti ilgili yasa gereği giderilebileceği gibi, çıkış verdikleri süre içerisinde 2 ay işsizlik maaşı verilerek, ya da sigortalı olarak farklı bir işte çalışmasına müsaade edilerek de giderilebileceği düşünülülüyor.

KOOP-İŞ’TEN DESTEK

Geçici işçilerin üye olduğu Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası, Bakanlık bünyesinde geçici işçi statüsüyle 10 ay çalıştırılmak üzere alınan işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması talebiyle MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Kendilerine henüz dönüş olmadığını belirten Koop-İş İstanbul Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu, şunları söyledi: “İşçi arkadaşlarımız iki ay boyunca maaş alamıyor. Sadece sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. Sözleşmeleri askıda olunca başka bir işe de giremiyorlar. Zorunlu ücretsiz izne gönderiliyormuş gibi düşünün. ‘İki ay sonra işe alınacak mıyız alınmayacak mıyız’ korkusu yaşıyorlar. Peki bu işçiler iki ay boyunca ne yiyecek ne içecek? MEB neden 10 ay çalıştırıyor da 12 ay değil. Tatil döneminde okulların kapısına kilit vurulmuyor ki. ‘İki üç ay tatil’ diye bir şey yok. Okul temizliği, bahçe bakımı, boya badana gibi işler oluyor. Bu işleri yapacak personele ihtiyaç var. Ama tatil döneminde velilerden gayri resmi toplanan paralarla çalıştırılanlar oluyor. Bunların arasında geçici işçiler de var. Koskoca gözbebeğimiz MEB, iki ay maaş veremeyecek durumda mı, böyle bir şey olabilir mi? Bu, devlete yakışmıyor. Arkadaşlarımızın 12 ay çalışması daha verimli ve sağlıklı olur. İşçiler mağdur olmaz.”

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