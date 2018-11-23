bakan dan atanamayan öğretmenler açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, atanamayan öğretmenler ile ilgilli önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Ekonominin gidişatına göre bu yıl kaç kadro ilan edebiliriz, bunun hesabını Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bir televizyon kanalında gerçekleştirilen özel röportaj programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tanamayan öğretmenler hakkında "Türkiye'nin temelde insan kaynağı planlamasıyla ilgili sorunu var. Türkiye'nin çağ nüfusu belli. Bunların 2040 yılına kadar doğum eşiklerini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarına şöyle devam etti;

"2040'a kadar kaç çocuk doğacak tahminlerimiz ortada. Bunlara kaç öğretmen gerekiyor bu da ortada. Analizini çıkardık. Baktığımızda her sene 40 binin biraz üzerinde öğretmen mezun oluyor. Bizim hangi branşta kaç öğretmene ihtiyacımız olduğu da belli. Çok fazla öğretmen mezun oluyor. Yüzbinlerde öğretmen formasyon almış ve atanmayı bekliyor. Biz ne yapacağız? Formasyon denilen ve doğrudan doğruya öğretmen adayı yapan kanalı kesiyoruz. Kim öğretmen olarak atandıysa formasyonu o olacak, başkası almayacak. Eğitim fakülteleri konusunda YÖK ile çalışmamız var. Ekonominin gidişatına göre bu yıl kaç kadro ilan edebiliriz, bunun hesabını Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor. Öğretmen açığının en fazla olduğu bölge Marmara" değerlendirmelerinde bulundu.

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