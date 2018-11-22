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Bakan Ziya Selçuk: Öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişmeler olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşiye katıldı.

Bakan Ziya Selçuk: Öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişmeler olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşiye katıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:24
Bakan Ziya Selçuk: Öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişmeler olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşiye katıldı.  

Bakan Ziya Selçuk, okulun önemine işaret ederken, bu konuda Vizyon Belgesi´nde yer alan konuları hatırlattı. Selçuk, şöyle konuştu:

Vizyon Belgesi ile eğitime bir ekosistem olarak bakıldığını, bu ekosistem içinde öğretmen yetiştirmenin de bir başka boyut olduğunu belirten Selçuk, YÖK ile iş birliği içinde çok verimli çalışmalar yaptıklarını söyledi. "Öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişmeler olacak." diyen Bakan Selçuk, "Eğitime ekosistem olarak bakmazsak bir habitat kuramayız, bir habitat kuramazsak atmosfer oluşturamayız, atmosfer oluşturmazsak orada canı olan bir sistem kuramayız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:43
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