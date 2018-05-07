Bakan Yılmaz 'Sözleşmeli Almazsak, Tutamayız'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılan zorunlu çalışma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2016 yılında Şırnak'ta 2 bin kişinin atmaasının gerçekleştiğini , aynı yıl şehirden 3 bin kişinin ayrıldığını söyleyen Bakan Yılmaz, sözleşmeli atamanın ihtiyaç olduğunu savundu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a giden Yılmaz, burada Cizre'de 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sözleşmeli öğretmen alımı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Sözle her şeyi söyleyebilirsiniz, 'Herkes doğduğu yerde okusun', 'eşinin olduğu yerde öğretmenlik yapsın.' İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız. Sonra da, 'Doğu ve Güneydoğu'da eğitimin kalitesi niye böyle düşük?' deniliyor. Bu sistem iki yıldır var, şimdi üçüncü atamasını yapıyoruz. Gittikçe kalite de artacak. Neden? Çünkü öğretmen öğrencisini tanıyor. Bir yılda öğrencinizi tanıyabiliyor musunuz? Biraz zor olur ama iki, üç yılda, dört yılda tanırsınız." ifadelerini kullandı.

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