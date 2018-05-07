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Bakan Yılmaz: "Alımları Sözleşmeli Değil de Kadrolu Yaparsak Tutamayız"

İsmet Yılmaz sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu çalışma süresine ilişkin, yaptığı açıklamada, "İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız." dedi.

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Bakan Yılmaz: "Alımları Sözleşmeli Değil de Kadrolu Yaparsak Tutamayız"

İsmet Yılmaz sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu çalışma süresine ilişkin, yaptığı açıklamada, "İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız." dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:15
Bakan Yılmaz: "Alımları Sözleşmeli Değil de Kadrolu Yaparsak Tutamayız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Şırnak'a bazı temaslarda bulunmak üzere gelen Bakan Yılmaz, Cizre ilçesinde 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi'nde bazı incelemelerde bulundu.

Burada öğrenciler ve öğretmenlerle bir sohbet eden Bakan Yılmaz, sözleşmeli ile kadrolu arasında bir farkın olmadığını, bazılarının bu konuda sorun varmış gibi göstermeye çalıştığına işaret eden Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Devletin sana ihtiyacı var mı? Var. Biz öğretmen çalıştıracağız mı? Çalıştıracağız. Bu kadar. Başka türlü de buralarda öğretmen tutamıyoruz."

Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlere atandığı ilde görev yapması zorunluluğu getirilen uygulamadan öncesine ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Şırnak'a 3 bin 500 öğretmen atamışız. 2 bin 500 kişi bir yıl sonra tayin istemiş."

"Öylesine masumane bir şey diyor ki; 'ailenin birliği kutsaldır.' 'Benim ailem Eskişehir'de bizi nasıl ayırırsın?' diyor. Doğru ama benim Eskişehir'de öğretmene ihtiyacım yok ki, ihtiyacım burada var. Bunu nasıl sağlayacağız, başka türlü olmazdı." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sözle her şeyi söyleyebilirsiniz, 'Herkes doğduğu yerde okusun', 'eşinin olduğu yerde öğretmenlik yapsın.' İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız. Sonra da, 'Doğu ve Güneydoğu'da eğitimin kalitesi niye böyle düşük?' deniliyor. Bu sistem iki yıldır var, şimdi üçüncü atamasını yapıyoruz. Gittikçe kalite de artacak. Neden? Çünkü öğretmen öğrencisini tanıyor. Bir yılda öğrencinizi tanıyabiliyor musunuz? Biraz zor olur ama iki, üç yılda, dört yılda tanırsınız."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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