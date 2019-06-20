Bakan Selçuk’tan Öğretmenlere Müjde!

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerimiz, norm kadro ve ders ücretleri konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini düşünmesinler” dedi.

Çankaya Mimar Kemal İlkokulu Öğretmenler Odası’nda “Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı” kapsamında (Eğitim Bilişim Ağı) EBA ekranlarında yeni yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu Mesleki gelişim eğitimleri kapsamında fen ve matematik eğitimi, müze eğitimi, oryantiring, doğa yürüyüşü, okul tabanlı afet eğitimi, Türkçe’nin doğru kullanımı ve diksiyon, Arapça, Fransızca, Almanca eğitimi, masal anlatıcılığı gibi alanlarda eğitim alabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Selçuk, “Bunları daha sonraki dönemlerde sizlerin talep ettiği alanlarda artırabilme, genişletebilme imkânımız var. Önemli olan öğretmenlerimize tek tip olmayan, gerçekten katma değer oluşturan içerikler sunabilmek. Yaptığımız her çalışmada yüzlerce öğretmenin fikrini alarak görüşlerimizi tartışarak yol alıyoruz. Sahanın sesini dinlemek ve bu sesle hareket etmek, bizim için çok önemli” dedi. Selçuk, “1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir” projesine gösterdikleri ilgi için öğretmenlere teşekkür etti.

“ YENİ SİSTEM SORUN TEŞKİL ETMEYECEK”

Yeni orta öğretim sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Temmuz sonuna kadar üniversiteler, sendikalar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve benzeri kuruluşlardan gelen yapıcı geri bildirimlere göre gereken değişiklikleri de yapacağız” dedi. Programla ilgili bazı meslektaşlarının birkaç konuda kafa karışıklığı yaşadığını ifade eden Selçuk, “Buradan açıklıkla söyleyebilirim ki öğretmenlerimiz, norm kadro ve ders ücretleri konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini düşünmesinler. Yeni yapı böyle bir sorun teşkil etmeyecek şekilde tasarlandı, yapılan simülasyon ve modellemeler de bunu kanıtlıyor” diye ifade etti.

“ARA TATİLLER, VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR”

Bakan Selçuk, eğitim öğretim yılı takviminde yaptıkları düzenlemelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bu yenilikle, daha verimli bir eğitim öğretim dönemi, öğretim yılı başı ve sonundaki verimsizliği azaltmayı, öğretmenlere arada bir öğrencisiz ortamda eğitim imkânı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Selçuk, yapılan araştırmaların bu uygulamaların verimi artırdığını gösterdiğini belirtti.

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