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Bakan Selçuk'tan Flaş Ücretli Öğretmen Atamaları Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda ücretli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk açıklamalarında ücretli öğretmen ataması için boş kontenjanın kalmadığına dikkat çekti.

Bakan Selçuk'tan Flaş Ücretli Öğretmen Atamaları Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda ücretli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk açıklamalarında ücretli öğretmen ataması için boş kontenjanın kalmadığına dikkat çekti.

16 Aralık 2018 Pazar 19:10
Bakan Selçuk'tan Flaş Ücretli Öğretmen Atamaları Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda ücretli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk açıklamalarında ücretli öğretmen ataması için boş kontenjanın kalmadığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, ek ders ücretiyle çalışanlar arasından sözleşmeli öğretmen alımı için tahsis edilen 5 bin kontenjanın tamamının doldurulduğunu aktardı.

İşte Ziya Selçuk'un, 15 aralık 2018 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı açıklama;

"Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneltilen sorularla ilgili bazı cevapları paylaşmak istiyorum. Burada benzer sorular birçok sayın vekilimiz tarafından ifade edildiği için ortak yanıtlar vermeyi tercih ediyorum.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması süreciyle ilgili bir soru var.

Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır.

Ücretlilerin sözleşmeli olması konusundan bahsedildi. Bu, kanun gereği bir kez yapıldı ve tekrar yapılması planlanmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
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Yorumlar
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Pehpehpeh 1 gün önce

Ücretli öğretmen= 16 sene dirsek çürütüp yüksek puanlar alsa bile mülakata veya yetersiz kadroya takılarak en fazla 1000Tl maaş(!) verilen eğitimcidir.
1000TL yi gören şanslıdır zira boş beleş dersleri bile kadrolulara veriyorlar. 25-30 yaşına gelip işsiz kalan öğretmen adayıda mecburen kabul ediyor bu ücreti. Ve en önemlisi MEB'in çıkıp bunu maarifer gibi müjdelemesi..

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Volkan 1 gün önce

Bu 5000 atanmasinda güvenlik soruşturmasında kimse takilmadi mi. Veya özel okullarda çalışıp primlerini saydiran olmadı mi. Atamalar çok şaibeli ve dikkatsizce yapıldı. Çoğu kişinin hakkı yendi. 4 Veya 5 branşta yigilmali alım yapıldı ve diğer bölümler ihmal edildi. Şu an mülakata hak kazanıp atanamayan 1200 kişiye yakın öğretmen adayı kaldı. Onlari da atanması halinde bu is tamamlanmış olur. Onun dışında bu alım maalesef güvenir değil ve bir sürü şaibe doğurur milletin kafasinda

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Ücretmen 1 gün önce

Atamaları 2 yılda bire düşürun Bundan sonra 5 yıl ücretli çalışan kadroya diyip snradan da artık yok öyle bişe diyin çocuk oyuncağımi bu bir kararın sürekliligi olsun

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Birileri 22 saat önce

Ücretli ne, sözleşmeli ne ya. Eğer bunları istihdam edecek iş varsa verin kadroyu devam etsin gitsin. Ek ders ücreti ne demek. Eğer ihtiyaç varsa öğretmene, varsa boş geçen ders. Alın atama bekler öğretmenleri kapansın bu açık. Kadrolu, ücretli, sözleşmeli diye öğretmen ligi sınıflara ayırıyorsunuz. Birine 4500 TL,birine 1500 TL, diğerine 1000 TL veriyorsunuz sonra da bunlardan kalite bekliyorsunuz. Ne saçma şey. Her bıranşa Kendi alanının mezununu neden almazsınızki milli eğitim bakanlığı saçma uygulamaları bırakmalı artık..

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tarih 15 saat önce

ücretli öğretmenlerin hiç hakkı yok umutlandırıp sonra kpss deniyor 16 yıldır çalışıyorum çalışmayada devam edeceğim. ama lütfen umutlandırmasınlar

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nuri 14 saat önce

1000 kişilik daha kontenjan vardı onu ne ara aldınız yok böyle sahtekarlık

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