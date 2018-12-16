bakan selçuk tan flaş ücretli öğretmen atamaları açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda ücretli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk açıklamalarında ücretli öğretmen ataması için boş kontenjanın kalmadığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, ek ders ücretiyle çalışanlar arasından sözleşmeli öğretmen alımı için tahsis edilen 5 bin kontenjanın tamamının doldurulduğunu aktardı.

İşte Ziya Selçuk'un, 15 aralık 2018 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı açıklama;

"Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneltilen sorularla ilgili bazı cevapları paylaşmak istiyorum. Burada benzer sorular birçok sayın vekilimiz tarafından ifade edildiği için ortak yanıtlar vermeyi tercih ediyorum.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması süreciyle ilgili bir soru var.

Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır.

Ücretlilerin sözleşmeli olması konusundan bahsedildi. Bu, kanun gereği bir kez yapıldı ve tekrar yapılması planlanmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

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