Bakan Selçuk duyurdu! Öğretmenlere güzel haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenler için güzel haberi verdi. Ziya Selçuk, Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılacağını söyledi. Selçuk, öğretmenlerin 5 günlük mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla MEB'in Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslendi.

Eğitim Vizyonu'nda sınıfı duvarların dışına taşıma hedefinin bulunduğuna işaret eden Selçuk, "İstedim ki hepimiz için öyle olsun. Burası görme engelliler ortaokulu. İçeride görme engelli öğrencilerimizle otizmli öğrencilerimiz, birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin öğretmenlerinin de bazıları bu okuldan mezunlar. İçeride ders veren görme engelli meslektaşlarımız var. İstedim ki onların göremediği ama hissettiği muhteşem ağaçları, onlar adına ülkenin tüm öğretmenleri görsün." diye konuştu.



Büyük hayalleri olanların ağacının "çınar" olduğunu dile getiren Selçuk, "Siz, ben, okul yöneticilerimiz, velilerimiz, eğitim gönüllülerimiz bu toprağın geleceğini teslim alan bizler, yıllar sonra burada oynayacak çocukların buradaki öğretmenlerin, konuşacak Bakan'ın geçireceği günleri tesis ediyoruz. Attığımız her adım, uzun vadeli. Çınar dikmek ne ister? Emek ister, aşk ister, hayal ister ve daha ilginci diktiğin çınarın altında bir kez bile dinlenemeyeceğini bildiğin halde sabırla beklemek ister." değerlendirmesinde bulundu.



Eski dildeki "saye" kelimesinin gölge anlamına geldiğini aktaran Selçuk, "Siz göremeyecek olabilirsiniz ama gelecek nesiller, sizin sayenizde dinlenecekler. Bu haftaya ve her güne vazifenizin büyüklüğünü bilerek başlayın isterim." dedi.



"Merkezde geniş çaplı çalışma yürütüyoruz"

Bakan Selçuk, ilk ara tatille ilgili ise şunları kaydetti: "Bu uygulamayla birlikte çocuklarımıza nefes aldıralım, sizlere de mesleki gelişim programlarımız için zaman ayırabilelim istedik. Bu konudaki gönüllülüğünüz ve desteğiniz için teşekkür etmek isterim. Bizim çıkış noktamız sizlersiniz. Öğretmenin gayreti, isteği, öğrenme çabası, öğrenme yolculuğunu sürdürme çabası olmazsa yol alamayız." Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için merkezde geniş çaplı çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, yeni eğitim programları açıldığını, eğitimci eğitimlerinin ve öğretmen eğitimlerinin yapıldığını anlattı.



Bu eğitimlere öğretmenlerin erişimi ile ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için çok önemsediği bir projenin müjdesini vermek istediğini belirten Selçuk, şöyle konuştu: "Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız. Bu öğretmenlerimiz için bir nevi ayağını eğitim fakültesinden kesmemek demek, bir nevi lisansüstü çalışma demek, öğretirken öğrenmeye devam etmek, gelişimini düzenli ve sistematik olarak devam ettirmek, durmadan öğrenmek demek. Bir öğretmenin mesleğe başladığı günden emekliliğine kadar geçen sürede eğitimde, dünyada, teknolojide meydana gelen değişiklikleri göz önüne alırsak eğer asla başladığımız yerde bitirmediğimizi bu sürecin öğretmenlerimiz için büyük bir eğitim ve yenilenme gerektirdiğini kabul ederiz. Öğretmen eğitimlerini, meselenin bütününe bakıldığında çok büyük bir dilim olarak görüyorum." Bu sürecin bir parçası olarak EBA'yı yenilediklerini, zenginleştirdiklerini, Öğretmen Kitaplığı Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Selçuk, öğretmenler için eğitimin güncel konularını içeren "Ya da" isimli dergi hazırladıklarını aktardı.



Yeni öğretmen önlüklerinin pilot uygulamasının başlatıldığını, öğretmen odalarının yeniden tasarlandığını, imkanlar dahilinde her okulda tadilat yapılması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Selçuk, ayrıca "ogretmen.meb.gov.tr" adresiyle yeni bir web sayfasının hazırlandığını anlattı.



"Eğitimi, küçük küçük pek çok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir yapboz gibi görüyoruz." diyen Selçuk, şunları kaydetti: "Ben parçaların hepsini tek tek biliyorum ve bir yıldır da uygun parçaları uygun yerlere koymak için çalışıyoruz. Resim tamamlanmadı ama belirdi. Hepimizin hayali güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek. Güçlü bir geleceği tesis edebilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var, güçlü öğretmenler. Ben sizlerin yürek gücüne sonsuz inanıyorum, öyle olmasa zaten en başında bu mesleğe talip olmazdınız. Ama bizim eğitim yönüyle, bakış açısıyla, vizyonuyla mesleki gelişimiyle güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu bir maratona hazırlanmak bizim için. Bugün maraton koşucusu oluyorum deyip yarın koşmaya başlayamazsınız. Önce adım adım yürüyüş, sonra hızlı hızlı adımlar sonra da tempolu koşu sonra maraton. Bu yılı hızlı adımlar yılı olarak görüyorum hepimiz için. Siz hızlı hızlı yürümeye devam edin, önümüzde dinleneceğimiz günler var, koşacağımız günler geliyor, daha da hızlı koşacağımız günler var. Güçlü gelecek istiyorsak eğer, güçlü gelecek sizin omuzlarınızda."