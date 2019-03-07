Bakan Selçuk Duyurdu: Öğretmen Meslek Kanunu Hazır! Açıkta Kalma Sona Eriyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil. Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz.

Okul profili adlı çalışma 13 Mart'ta açıklanacak, kamuoyuna tanıtılacak. Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık.

Dershane ve okul

Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek.

Merdiven altı eğitim

Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak. Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor."

Video kütüphanesi

Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz.

Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz.