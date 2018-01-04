Bakan Bugün Tekrarladı! 'Önümüzdeki Ay İlan Yayımlanacak 20 Bin Kişi Alınacak'

Bakan Bugün Tekrarladı! '20 Bin Kişi Alınacak'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde 584 bin öğretmen atmaasının gerçekleştiğini, Şubat ayında da 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Öğretmen adaylarının kontenjanın arttırılmasıyla ilgili taleplerineyse henüz net bir yanıt gelmiş değil.

Öğretmen adayları zaman zaman sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a ve Müsteşar Yusuf Tekin'e daha fazla kontenjan taleplerini iletiyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık İletişim merkezlerine de ulaşmaya çalışan adaylar öğretmen açığının 100 bin olduğunu hatırlatarak daha fazla kontenjan müjdesi beklediklerini dile getiriyorlar. Bakan Yılmaz bugün öğretmen atamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı, "her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır. 2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında. Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bir de okul öncesi eğitimi de yaygınlaştırıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıldan itibaren eğitimin her kademesinde okullaşma oranının ve ortalama eğitim süresinin arttığını göreceğiz. 15 yaş üzeri okur yazar oranı 2002'de yüzde 85,1 idi. Şimdi 15 yaş ve üzerinin yüzde 95'i okur yazar. Genel okullaşma oranı 2002'de yüzde 62 iken şimdi yüzde 82'nin üzerine çıktı. Bir de bu sıralarda 'Kızları erken evlendiriyorsunuz. Dolayısıyla kızlar okuldan alınıyor' diye yanlış algıyı ileri sürenler, iddia edenler var. Bunun da doğru olmadığını açıkça belirtmek isterim. 2002'de kızlar için okullaşma oranı yüzde 88 idi. Bugün ilkokullarda yüzde 91, ortaokullarda yüzde 95. Yine 2002'de kızlar için okullaşma oranı orta öğretimde yüzde 42 iken bugün yüzde 82. Yüzde 100'den daha fazla artırmışız. Yüksek öğretimde kızların okullaşma oranı 2002'de yüzde 12 idi şimdi oranı yüzde 44. Türkiye'yi bu duruma getirenler, yüzde 12 eğitim imkanı sağlayanlar şimdi bizi eleştiriyorlar. Dolayısıyla eleştiriler doğru değildir. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı erkeklerden daha fazla. Erkeklerde bu oran yüzde 40. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi yerlere geleceğiz."

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