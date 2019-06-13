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Bakan Açıkladı:20 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Bakan Açıkladı:20 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:40
Bakan Açıkladı:20 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde öğretmen açığı ve atamalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin öncelikle kalkınmada öncelikli illere atamasının yapıldığını, tüm yurtta öğretmensiz okul kalmamasının amaçlandığını belirtti. Bakan Selçuk, "Yine kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıl sözleşmeli +2 yıl kadrolu olarak aynı eğitim kurumunda görev yapması sağlanarak eğitimde sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

 Öğretmen sayısı, yapılan atamalara rağmen yetersiz olan eğitim kurumlarında eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre; ücretli öğretmen görevlendirilmeleri valiliklerce yapılmaktadır" dedi.

Bakan Selçuk, "Ayrıca Bakanlığımızca 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak"ifadelerini kullandı.

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