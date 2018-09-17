Bakan Açıkladı: 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken 100 günlük icraat planı içerisinde bulunan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili de önemli bir açıklama yaparak atamanın yapılacağı tarihi açıkladı.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklaması şöyleİ

''Bütçede bir tasarruf dönemindeyiz. 2018 için planlanan öğretmen atama sayısı 20 binle sınırlıydı. Sonradan 5 bin atama daha gerçekleşti. Göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanımıza bir istirhamım oldu. Öğretmen arkadaşlarımın farkındayım. Onlar istatistik değil, insan ve beklentileri var. Aralık ayının sonunda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. TBMM'nin açılmasını bekliyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik süresi ile ilgili çalışma yapacağız. Meclis açıldığında netleşir.'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Aralık sonunda 20 bin öğretmen daha atanacak.https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/t1OYF4cvvu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

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