Atanan 20 bin öğretmene kritik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarının dijital ortamda alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarını dijital ortamdan alabileceklerini duyurdu.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;



08/02/2019 Tarihinde Atanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin evrakları dijital ortamda alınacaktır.

08/02/2019 tarihinde atanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin evrakları dijital ortamda, aşağıdaki bağlantıdan alınacaktır.

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