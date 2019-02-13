Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Atanan 20 bin öğretmene kritik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarının dijital ortamda alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

Atanan 20 bin öğretmene kritik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarının dijital ortamda alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
Atanan 20 bin öğretmene kritik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarının dijital ortamda alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarını dijital ortamdan alabileceklerini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

08/02/2019 Tarihinde Atanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin evrakları dijital ortamda alınacaktır.

08/02/2019 tarihinde atanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin evrakları dijital ortamda, aşağıdaki bağlantıdan alınacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
atanan bin öğretmene kritik uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den Öğretmenlere Uzman Öğretici Belgesi!
MEB'den Öğretmenlere Uzman Öğretici Belgesi!
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu!
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu!
Ziya Sekçuk'tan Öğretmen Atama Açıklaması!
Ziya Sekçuk'tan Öğretmen Atama Açıklaması!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim