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5 Bin Ücretli Öğretmen Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Milli Eğitim Bakanlı tarafından 5 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları açıklandı.

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5 Bin Ücretli Öğretmen Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Milli Eğitim Bakanlı tarafından 5 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları açıklandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:10
5 Bin Ücretli Öğretmen Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Milli Eğitim Bakanlı tarafından 5 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan mülakat sonuçlarını sorgulama ekranı;

11 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan 5 bin ücretli öğretmen sözlü sınav sonuçları (mülakat sonuçları) açıklandı.

5 Bin ücretli öğretmen alımına yönelik olarak MEB tarafından belirlenen takvim ise şöyle;

  • Sözlü sınavlar 11 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihlerinde sözlü sınavlar
  • Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması 17 Ağustos 2018
  • Sınav sonuçlarına itirazlar 17 Ağustos 2018 ile 28 Ağustos 2018 tarihleri arasında
  • İtiraz sonuçlarının açıklanması 31 Ağustos 2018
  • Atama tercihlerinin açıklanması 4 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında
  • Atama sonuçlarının açıklanması 11 Eylül 2018

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Son Güncelleme: 17.08.2018 17:21
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bin ücretli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı
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