5 Bin Ücretli Öğretmen Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Milli Eğitim Bakanlı tarafından 5 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan mülakat sonuçlarını sorgulama ekranı;

11 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan 5 bin ücretli öğretmen sözlü sınav sonuçları (mülakat sonuçları) açıklandı.

5 Bin ücretli öğretmen alımına yönelik olarak MEB tarafından belirlenen takvim ise şöyle; Sözlü sınavlar 11 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihlerinde sözlü sınavlar

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması 17 Ağustos 2018

Sınav sonuçlarına itirazlar 17 Ağustos 2018 ile 28 Ağustos 2018 tarihleri arasında

İtiraz sonuçlarının açıklanması 31 Ağustos 2018

Atama tercihlerinin açıklanması 4 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında

Atama sonuçlarının açıklanması 11 Eylül 2018

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