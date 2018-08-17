5 Bin Ücretli Öğretmen Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Milli Eğitim Bakanlı tarafından 5 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan mülakat sonuçlarını sorgulama ekranı;
11 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan 5 bin ücretli öğretmen sözlü sınav sonuçları (mülakat sonuçları) açıklandı.
5 Bin ücretli öğretmen alımına yönelik olarak MEB tarafından belirlenen takvim ise şöyle;
- Sözlü sınavlar 11 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihlerinde sözlü sınavlar
- Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması 17 Ağustos 2018
- Sınav sonuçlarına itirazlar 17 Ağustos 2018 ile 28 Ağustos 2018 tarihleri arasında
- İtiraz sonuçlarının açıklanması 31 Ağustos 2018
- Atama tercihlerinin açıklanması 4 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında
- Atama sonuçlarının açıklanması 11 Eylül 2018
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Son Güncelleme: 17.08.2018 17:21