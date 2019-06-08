2019 Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yerleri Öğrenme!

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavı ne zaman? Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavına girecek öğretmen adayları Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sınavının ne zaman olacağını merak ediyor. MEB tarafından düzenlenen ve 20 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceği sınav için geri sayım başladı. Binlerce öğretmen adayı Sözleşmeli Öğretmenlik sınavları için hazırlık yapıyor ve çalışıyordu. Sözlü sınav için giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığının sitesindeki sorgulama ekranından duyuruldu. İşte Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERİ BİLGİLERİ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavı 12 Haziran 2019’da başlayacak ve 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Sonuçlar 4 Temmuz’da yayınlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI

Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11)

İngilizce (bin 960)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922)

Okul Öncesi (bin 599)

İlköğretim Matematik (bin 448)

Özel Eğitim (bin 410)

Rehberlik (bin 120)

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149)

Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

MEB sözlü mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

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