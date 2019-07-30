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2019 Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri Başladı! Tercih İşlemleri ve kontenjan listesi

2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranlar İçin Tercih İşlemleri ve kontenjan listesi... Milli EğitimBakanlığı Tarafından 2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu yapıldı. Duyuruda MEB Sözleşmeli Öğretmenlik - Tercih Başvurusu ve Kontenjan listesi yayınlandı.

2019 Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri Başladı! Tercih İşlemleri ve kontenjan listesi

2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranlar İçin Tercih İşlemleri ve kontenjan listesi... Milli EğitimBakanlığı Tarafından 2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu yapıldı. Duyuruda MEB Sözleşmeli Öğretmenlik - Tercih Başvurusu ve Kontenjan listesi yayınlandı.

30 Temmuz 2019 Salı 20:10
2019 Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri Başladı! Tercih İşlemleri ve kontenjan listesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB( Web sayfası üzerinden 2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama duyurusu yapıldı. 

2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranlar İçin Tercih İşlemleri için kontenjan listesi yayınlandı. 

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik - Tercih Başvurusu yapmak için belirtilen link alanını tıklayınız

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik - Tercih Başvurusu

Tercih Yapmak İçin Tıklayınız

Kontenjanlar İçin Tıklayınız

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru ekranı açıldı.. Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün başlıyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercihinde bulunabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru ekranı açıldı.. Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı merak edilen konular arasında üst sıralara yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmen adayları 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün başlıyor.Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinde geçtiğimiz günlerde değişiklik yapılarak tercih hakkı sayısı arttırıldı. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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2019 sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı tercih işlemleri kontenjan listesi
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