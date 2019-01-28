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20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri Başladı! İşte Tercih Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019/Şubat döneminde planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Şubat döneminde ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri Başladı! İşte Tercih Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019/Şubat döneminde planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Şubat döneminde ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:24
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri Başladı! İşte Tercih Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019/Şubat döneminde planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Şubat döneminde ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Tercih Başvurusu İçin Tıklayınız

Kontenjanlar İçin Tıklayınız

ugün başlayan tercihler , 1 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. 20 bin atama için sözlü mülakatlar geçtiğimiz yıl yapıldı. Yapılan mülakatlar sonrası 60 bin kişi belirlendi ve öğretmenlik tercihlerinde 60 bin kişi tercih yapacak.

TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BİLDİRİM AL

20 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandığında anında bildirim almak için, gelişmelerden haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 28.01.2019 18:20
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bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı işte tercih ekranı
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