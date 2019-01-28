20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri Başladı! İşte Tercih Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019/Şubat döneminde planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Şubat döneminde ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

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ugün başlayan tercihler , 1 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. 20 bin atama için sözlü mülakatlar geçtiğimiz yıl yapıldı. Yapılan mülakatlar sonrası 60 bin kişi belirlendi ve öğretmenlik tercihlerinde 60 bin kişi tercih yapacak.

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