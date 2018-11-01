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20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:09
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak.

Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.  

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. 

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Atama ve yer değiştirme takvimine ulaşmak için tıklayınız

Kaynaklar; meb.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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