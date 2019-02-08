20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Farklı branşlardan toplam 20 bin öğretmenin kura ile görev yerlerini öğrenebileceği atama sonuçları, saat 10.00'da başlayan kura ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Ankara'da bulunan Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Kura Çekim ekranında ismini gören öğretmen adayları, sevinç gözyaşlarına engel olamadı. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ve atamaya yönelik önemli bilgiler...



Branşlarında göreve başlamak için gün sayan öğretmen adaylarının merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlanıyor. Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası öğretmenlerin görev yerleri belirlenmiş oldu.

Atama sonuçları tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlanacak.

ATAMA SONRASI ÖĞRETMEN ADAYLARI NELER YAPACAK?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK?

Atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin göreve başlama tarihinde tebliğ önemlidir. Atamaları kendilerine tebliğ edilenlerin tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlaması gerekmektedir. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam

teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

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