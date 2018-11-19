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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları başladı.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:16
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları başladı.
 

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjanları 16 Kasım'da ilan etmişti. Kontenjanlar için TIKLAYINIZ

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için bugün itibariyle başvuruları almaya başladı.

Başvurular 23 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

İşlem

Tarih

Ön Başvuru Alınması

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

19/11/2018

23/11/2018

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları
Sınav Merkezlerinin İlanı

03/12/2018

Sözlü Sınavların Yapılması

10/12/2018

31/12/2018

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

15/01/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtirazlar ve

İtirazların Sonuçlandırılması

16/01/2019

18/01/2019

Tercihlerin Alınması

28/01/2019

01/02/2019

Atamalar

07/02/2019

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2018 12:24
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bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı
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selahattin 1 saat önce

adayın sözlü sınav yerini meb kendisi belirleyecek, çok güzel olmuş kimi komisyonda teyzem var, kimi amcam var deyip duruyordu bu çok güzel olmuş

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