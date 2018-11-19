20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları başladı.



Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjanları 16 Kasım'da ilan etmişti. Kontenjanlar için TIKLAYINIZ

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için bugün itibariyle başvuruları almaya başladı.

Başvurular 23 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

İşlem Tarih Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 19/11/2018 23/11/2018 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları

Sınav Merkezlerinin İlanı 03/12/2018 Sözlü Sınavların Yapılması 10/12/2018 31/12/2018 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 15/01/2019 Sözlü Sınav Sonuçlarına İtirazlar ve İtirazların Sonuçlandırılması 16/01/2019 18/01/2019 Tercihlerin Alınması 28/01/2019 01/02/2019 Atamalar 07/02/2019

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