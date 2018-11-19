20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjanları 16 Kasım'da ilan etmişti. Kontenjanlar için TIKLAYINIZ
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için bugün itibariyle başvuruları almaya başladı.
Başvurular 23 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.
Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ
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İşlem
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Tarih
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Ön Başvuru Alınması
Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı
Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
|
19/11/2018
23/11/2018
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Adayların Sözlü Sınava Alınacakları
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03/12/2018
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Sözlü Sınavların Yapılması
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10/12/2018
31/12/2018
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Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
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15/01/2019
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Sözlü Sınav Sonuçlarına İtirazlar ve
İtirazların Sonuçlandırılması
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16/01/2019
18/01/2019
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Tercihlerin Alınması
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28/01/2019
01/02/2019
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Atamalar
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07/02/2019
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
adayın sözlü sınav yerini meb kendisi belirleyecek, çok güzel olmuş kimi komisyonda teyzem var, kimi amcam var deyip duruyordu bu çok güzel olmuş