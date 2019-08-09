20 Bin Öğretmenin Ataması Yapıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün Milli Eğitim Bakanlığı salonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla atamalar gerçekleştirildi.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığının salonunda gerçekleştirilen törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atamaların bilgisayar ortamında yapılması için, salonda bulunan küçük bir kız çocuğuna butona basmasını istedi. Küçük kız çocuğunun butona basması ile, 20 bin öğretmenin ataması bilgisayar ortamında gerçekleşti.

Öğretmen Atama Sonuçları Erişime Açıldı!

Uzun bir bekleyişin ardından 9 Ağustos saat 10:00’da MEB Başöğretmen Salonunda düzenleneceği ilan edilen törenle birlikte gerçekleştirilen atamalardan olumlu sonuç alan öğretmenler, yıllardır bekledikleri kamu görevlisi olarak eğitimci unvanlarına da kavuşmuş oldu.

30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri aralığında yapılan tercih döneminden sonra büyük bir ilgi ile sonuçların açıklanmasını bekleyen öğretmenler için bugün Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarının tamamlanmış olması, beklenti içerisinde olan eğitimcileri memnun ederken, Milli Eğitim Bakanlığı da süreç için taahhüt edilen takvimden herhangi bir sapma olmadan çalışmalarına hızla devam ettiğini gösterdi.

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan Öğretmenelere Destek

MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ve konuşmalardan sonra gerçekleştirilen atamaların sonuçlarına ulaşan ve olumlu sonuç elde eden eğitimciler, Bakan Ziya Selçuk’un öneri ve güvenlerine de kayıtsız kalmadıklarını toplantı salonunda beyan ettiler.

En Yüksek Kontenjan Sınıf Öğretmenliğine

2019 MEB Öğretmen atamaları için verilen kontenjan bilgilerinde ise sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf Öğretmenliği için 2.011 kontenjan ayrılırken, bu rakamlar; İngilizce için 1,960, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1.922, Okul Öncesi için 1.599, İlköğretim Matematik için 1.448, Özel Eğitimiçin 1.410, Rehberlik için 1.120, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji için 1.149, Türkçe için 1.149 ve Beden Eğitimi Öğretmenlikleri için de 1.781 kişilik kontenjan ayrıldığı açıklandı.

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