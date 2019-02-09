20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı. Sonuçlar ile ilgili hazırladığımız habere ulaşmak için buraya tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarının yer aldığı haberimize ulaşmak için buarya tıklayabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasınının yapılmasından sonra Bakanlık, sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.
|2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı
|Alan Adı
|Atama Öncelik
|Taban Sözlü Puanı
|Taban KPSS Puanı
|Atama Sayısı
|Adalet
|1
|85
|85,0922
|40
|Almanca
|1
|80
|79,6487
|101
|Arapça
|1
|69
|69,4887
|150
|Beden Eğitimi
|1
|79
|79,4517
|845
|Bilişim Teknolojileri (*)
|1
|81
|80,9964
|91
|Bilişim Teknolojileri (**)
|1
|85
|84,8482
|321
|Biyoloji
|1
|83
|83,2961
|70
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|1
|72
|72,2066
|24
|Büro Yönetimi
|1
|60
|60,4123
|4
|Coğrafya
|1
|83
|82,6603
|146
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|1
|81
|81,3115
|54
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|1
|77
|76,8936
|7
|Denizcilik/Gemi Makineleri
|1
|81
|80,7125
|3
|Din Kült. ve Ahl.Bil.
|1
|78
|77,5697
|1.910
|El San.Tek./El Sanatları
|1
|76
|76,2614
|5
|El San.Tek./Nakış
|1
|73
|73,0194
|5
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
|1
|83
|82,5623
|20
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|1
|81
|81,4485
|20
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|1
|62
|61,6746
|33
|Felsefe
|1
|86
|86,2596
|155
|Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|1
|78
|78,1117
|919
|Fizik
|1
|77
|77,0974
|235
|Fransızca
|1
|88
|87,749
|1
|Gazetecilik
|1
|98
|97,7937
|1
|Gıda Teknolojisi
|1
|95
|95,0618
|3
|Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
|1
|88
|87,9572
|3
|Görsel Sanatlar
|1
|74
|74,2726
|249
|Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
|1
|70
|69,7587
|2
|Grafik ve Fotoğraf/Grafik
|1
|85
|84,6537
|4
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
|1
|91
|90,6483
|3
|Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro
|1
|79
|79,2696
|3
|Hukuk
|Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro
|1
|76
|75,816
|35
|Tekniği
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
|1
|64
|63,6309
|4
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|1
|75
|75,1628
|4
|İ.H.L. Meslek Dersleri
|1
|79
|78,7587
|437
|İlköğretim Matematik Öğr.
|1
|75
|75,138
|1.401
|İngilizce
|1
|71
|70,6301
|2.038
|İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon
|1
|86
|86,1618
|1
|İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
|1
|88
|87,997
|3
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|1
|72
|71,7868
|12
|Kimya/Kimya Teknolojisi
|1
|80
|80,0992
|190
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
|1
|87
|87,3406
|5
|Maden Teknolojisi
|1
|71
|71,0848
|2
|Makine Tek./Makine ve Kalıp
|1
|83
|82,7495
|7
|Matematik
|1
|83
|82,8634
|503
|Metal Teknolojisi
|1
|81
|80,8814
|8
|2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı
|Alan Adı
|Atama Öncelik
|Taban Sözlü Puanı
|Taban KPSS Puanı
|Atama Sayısı
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|1
|76
|76,3884
|8
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|1
|81
|81,0485
|10
|Muhasebe ve Finansman
|1
|74
|74,2942
|8
|Müzik
|1
|62
|62,4476
|375
|Okul Öncesi Öğrt
|1
|79
|78,8067
|1.601
|Özel Eğitim
|1
|76
|75,574
|1.002
|Plastik Teknolojisi
|1
|81
|80,9711
|4
|Radyo-Televizyon
|1
|87
|87,2348
|1
|Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik
|1
|79
|78,6848
|5
|Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine
|1
|78
|78,2138
|4
|Rehberlik
|1
|81
|81,4591
|1.056
|Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar
|1
|80
|79,7748
|1
|Sınıf Öğretmenliği
|1
|75
|74,7528
|3.047
|Sivil Havacılık
|1
|65
|65,4957
|2
|Sivil Havacılık
|2
|60
|59,9404
|6
|Sosyal Bilgiler
|1
|82
|81,5032
|577
|Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
|1
|80
|79,9324
|4
|Tarih
|1
|82
|82,4999
|503
|Tasarım Teknolojileri
|1
|75
|75,3174
|3
|Teknoloji ve Tasarım
|1
|71
|71,1331
|59
|Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
|1
|66
|66,4261
|1
|Tekstil Tek./Tekstil
|1
|83
|82,6702
|3
|Tekstil Tek./Tekstil Terbiye
|1
|83
|82,8743
|4
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|1
|77
|77,2523
|11
|Türk Dili ve Edebiyatı
|1
|85
|85,4327
|451
|Türkçe
|1
|79
|79,4013
|1.093
|Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
|1
|78
|78,3444
|4
|Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
|1
|80
|79,6087
|4
|Ulaştırma Hizmetleri
|1
|76
|75,9676
|22
|Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi)
|1
|83
|82,6024
|2
|Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki)
|1
|77
|76,9087
|1
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|1
|80
|80,3506
|27
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|1
|81
|81,3479
|20
|Toplam
|19.996
AÇIKLAMALAR
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında;
* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı
** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı
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