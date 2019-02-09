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20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.

20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:11
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı. Sonuçlar ile ilgili hazırladığımız habere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarının yer aldığı haberimize ulaşmak için buarya tıklayabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasınının yapılmasından sonra Bakanlık, sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.

2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı
Alan Adı Atama Öncelik Taban Sözlü Puanı Taban KPSS Puanı Atama Sayısı
Adalet 1 85 85,0922 40
Almanca 1 80 79,6487 101
Arapça 1 69 69,4887 150
Beden Eğitimi 1 79 79,4517 845
Bilişim Teknolojileri (*) 1 81 80,9964 91
Bilişim Teknolojileri (**) 1 85 84,8482 321
Biyoloji 1 83 83,2961 70
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 72 72,2066 24
Büro Yönetimi 1 60 60,4123 4
Coğrafya 1 83 82,6603 146
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 81 81,3115 54
Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 77 76,8936 7
Denizcilik/Gemi Makineleri 1 81 80,7125 3
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 78 77,5697 1.910
El San.Tek./El Sanatları 1 76 76,2614 5
El San.Tek./Nakış 1 73 73,0194 5
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 83 82,5623 20
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 81 81,4485 20
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 62 61,6746 33
Felsefe 1 86 86,2596 155
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 78 78,1117 919
Fizik 1 77 77,0974 235
Fransızca 1 88 87,749 1
Gazetecilik 1 98 97,7937 1
Gıda Teknolojisi 1 95 95,0618 3
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 1 88 87,9572 3
Görsel Sanatlar 1 74 74,2726 249
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 70 69,7587 2
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 85 84,6537 4
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 91 90,6483 3
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro 1 79 79,2696 3
Hukuk
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro 1 76 75,816 35
Tekniği
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 64 63,6309 4
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 75 75,1628 4
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 79 78,7587 437
İlköğretim Matematik Öğr. 1 75 75,138 1.401
İngilizce 1 71 70,6301 2.038
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 86 86,1618 1
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 88 87,997 3
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 72 71,7868 12
Kimya/Kimya Teknolojisi 1 80 80,0992 190
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 87 87,3406 5
Maden Teknolojisi 1 71 71,0848 2
Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 83 82,7495 7
Matematik 1 83 82,8634 503
Metal Teknolojisi 1 81 80,8814 8
2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı
Alan Adı Atama Öncelik Taban Sözlü Puanı Taban KPSS Puanı Atama Sayısı
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 76 76,3884 8
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 81 81,0485 10
Muhasebe ve Finansman 1 74 74,2942 8
Müzik 1 62 62,4476 375
Okul Öncesi Öğrt 1 79 78,8067 1.601
Özel Eğitim 1 76 75,574 1.002
Plastik Teknolojisi 1 81 80,9711 4
Radyo-Televizyon 1 87 87,2348 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 79 78,6848 5
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 78 78,2138 4
Rehberlik 1 81 81,4591 1.056
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1 80 79,7748 1
Sınıf Öğretmenliği 1 75 74,7528 3.047
Sivil Havacılık 1 65 65,4957 2
Sivil Havacılık 2 60 59,9404 6
Sosyal Bilgiler 1 82 81,5032 577
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 80 79,9324 4
Tarih 1 82 82,4999 503
Tasarım Teknolojileri 1 75 75,3174 3
Teknoloji ve Tasarım 1 71 71,1331 59
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 66 66,4261 1
Tekstil Tek./Tekstil 1 83 82,6702 3
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 83 82,8743 4
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 77 77,2523 11
Türk Dili ve Edebiyatı 1 85 85,4327 451
Türkçe 1 79 79,4013 1.093
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 78 78,3444 4
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 80 79,6087 4
Ulaştırma Hizmetleri 1 76 75,9676 22
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 1 83 82,6024 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1 77 76,9087 1
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 80 80,3506 27
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 81 81,3479 20
Toplam 19.996

AÇIKLAMALAR
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında;
* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı
** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.02.2019 17:23
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bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu
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