20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı. Sonuçlar ile ilgili hazırladığımız habere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarının yer aldığı haberimize ulaşmak için buarya tıklayabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasınının yapılmasından sonra Bakanlık, sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.

2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı Alan Adı Atama Öncelik Taban Sözlü Puanı Taban KPSS Puanı Atama Sayısı Adalet 1 85 85,0922 40 Almanca 1 80 79,6487 101 Arapça 1 69 69,4887 150 Beden Eğitimi 1 79 79,4517 845 Bilişim Teknolojileri (*) 1 81 80,9964 91 Bilişim Teknolojileri (**) 1 85 84,8482 321 Biyoloji 1 83 83,2961 70 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 72 72,2066 24 Büro Yönetimi 1 60 60,4123 4 Coğrafya 1 83 82,6603 146 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 81 81,3115 54 Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 77 76,8936 7 Denizcilik/Gemi Makineleri 1 81 80,7125 3 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 78 77,5697 1.910 El San.Tek./El Sanatları 1 76 76,2614 5 El San.Tek./Nakış 1 73 73,0194 5 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 83 82,5623 20 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 81 81,4485 20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 62 61,6746 33 Felsefe 1 86 86,2596 155 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 78 78,1117 919 Fizik 1 77 77,0974 235 Fransızca 1 88 87,749 1 Gazetecilik 1 98 97,7937 1 Gıda Teknolojisi 1 95 95,0618 3 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 1 88 87,9572 3 Görsel Sanatlar 1 74 74,2726 249 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 70 69,7587 2 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 85 84,6537 4 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 91 90,6483 3 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro 1 79 79,2696 3 Hukuk Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro 1 76 75,816 35 Tekniği Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 64 63,6309 4 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 75 75,1628 4 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 79 78,7587 437 İlköğretim Matematik Öğr. 1 75 75,138 1.401 İngilizce 1 71 70,6301 2.038 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 86 86,1618 1 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 88 87,997 3 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 72 71,7868 12 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 80 80,0992 190 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 87 87,3406 5 Maden Teknolojisi 1 71 71,0848 2 Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 83 82,7495 7 Matematik 1 83 82,8634 503 Metal Teknolojisi 1 81 80,8814 8 2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı Alan Adı Atama Öncelik Taban Sözlü Puanı Taban KPSS Puanı Atama Sayısı Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 76 76,3884 8 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 81 81,0485 10 Muhasebe ve Finansman 1 74 74,2942 8 Müzik 1 62 62,4476 375 Okul Öncesi Öğrt 1 79 78,8067 1.601 Özel Eğitim 1 76 75,574 1.002 Plastik Teknolojisi 1 81 80,9711 4 Radyo-Televizyon 1 87 87,2348 1 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 79 78,6848 5 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 78 78,2138 4 Rehberlik 1 81 81,4591 1.056 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1 80 79,7748 1 Sınıf Öğretmenliği 1 75 74,7528 3.047 Sivil Havacılık 1 65 65,4957 2 Sivil Havacılık 2 60 59,9404 6 Sosyal Bilgiler 1 82 81,5032 577 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 80 79,9324 4 Tarih 1 82 82,4999 503 Tasarım Teknolojileri 1 75 75,3174 3 Teknoloji ve Tasarım 1 71 71,1331 59 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 66 66,4261 1 Tekstil Tek./Tekstil 1 83 82,6702 3 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 83 82,8743 4 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 77 77,2523 11 Türk Dili ve Edebiyatı 1 85 85,4327 451 Türkçe 1 79 79,4013 1.093 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 78 78,3444 4 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 80 79,6087 4 Ulaştırma Hizmetleri 1 76 75,9676 22 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 1 83 82,6024 2 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1 77 76,9087 1 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 80 80,3506 27 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 81 81,3479 20 Toplam 19.996

AÇIKLAMALAR

Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında;

* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı

** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı

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