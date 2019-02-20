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20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 20 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli eğitim Bakanlığı tarafından da öğretmen atama takvimi açıklandı.

20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 20 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli eğitim Bakanlığı tarafından da öğretmen atama takvimi açıklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:45
20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 20 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli eğitim Bakanlığı tarafından da öğretmen atama takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda " Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayınlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

26 Mart 2019 tarihinde ön başvurular alınacak...

Atama takvimi şöyle;

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim aşağıdadır. 

İşlem

Tarih

Ön Başvuru Alınması

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

26/03/2019

01/04/2019

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması

          

12/06/2019

30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

            04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

08/07/2019

10/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması

16/07/2019

Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.

 

Son Güncelleme: 20.02.2019 17:54
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bin öğretmen atama takvimi açıklandı
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