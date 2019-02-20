20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 20 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli eğitim Bakanlığı tarafından da öğretmen atama takvimi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda " Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayınlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
26 Mart 2019 tarihinde ön başvurular alınacak...
Atama takvimi şöyle;
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim aşağıdadır.
|
İşlem
|
Tarih
|
Ön Başvuru Alınması
Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı
Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
|
26/03/2019
01/04/2019
|
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
|
05/04/2019
|
Sözlü Sınavların Yapılması
|
12/06/2019
30/06/2019
|
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
|
04/07/2019
|
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması
|
08/07/2019
10/07/2019
|
Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması
|
16/07/2019
Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.