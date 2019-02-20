20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 20 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli eğitim Bakanlığı tarafından da öğretmen atama takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda " Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayınlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

26 Mart 2019 tarihinde ön başvurular alınacak...

Atama takvimi şöyle;

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim aşağıdadır.

İşlem Tarih Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 26/03/2019 01/04/2019 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 05/04/2019 Sözlü Sınavların Yapılması 12/06/2019 30/06/2019 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 04/07/2019 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 08/07/2019 10/07/2019 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 16/07/2019

Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.