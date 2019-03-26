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20 Bin Öğretmen Atama Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla yeni bir duyuru yayımlandı ve 20 bin sözleşmeli öğretmen atması kapsamında başvuruların başladığı açıklandı.

20 Bin Öğretmen Atama Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla yeni bir duyuru yayımlandı ve 20 bin sözleşmeli öğretmen atması kapsamında başvuruların başladığı açıklandı.

26 Mart 2019 Salı 18:40
20 Bin Öğretmen Atama Başvuruları Başladı

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

ATAMA BAŞVURULARI NEREDEN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan duyuruda ise;

Atamaların "https://ilkatama.meb.gov.tr/OBGiris.aspx" web adresi üzerinden alınacağı açıklandı..

BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 26.03.2019 18:45
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