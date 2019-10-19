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Zeynep Çamcı “Feride” İle Geliyor

İçinde bulunduğu başarılı projelerde adından sıkça söz ettiren Zeynep Çamcı, yeni karakteri “Feride”nin senaryosunu da kaleme aldı.

Zeynep Çamcı “Feride” İle Geliyor

İçinde bulunduğu başarılı projelerde adından sıkça söz ettiren Zeynep Çamcı, yeni karakteri “Feride”nin senaryosunu da kaleme aldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:49
Zeynep Çamcı “Feride” İle Geliyor

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Yapımcılığını UNG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.

Gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini anlatan “Feride” yılın en komik ve en duygusal filmi olmaya şimdiden aday.

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