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“Yuvaya Dönüş” Filmi Seyirciyle Buluştu!

Ukraynalı yönetmen Nariman Aliev’in ilk uzun metrajı olan Yuvaya Dönüş / Homeward filmi 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında seyircilerinin karşısına çıktı. Beyoğlu Sineması’nın 16:30 seasında gösterilen duygu yüklü filmin ardından yönetmenin katılımıyla bir soru-cevap etkinliği gerçekleşti. Kırım Tatarlı seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği gösterimin soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü sinema yazarı Murat Tolga Şen üstlendi.

“Yuvaya Dönüş” Filmi Seyirciyle Buluştu!

Ukraynalı yönetmen Nariman Aliev’in ilk uzun metrajı olan Yuvaya Dönüş / Homeward filmi 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında seyircilerinin karşısına çıktı. Beyoğlu Sineması’nın 16:30 seasında gösterilen duygu yüklü filmin ardından yönetmenin katılımıyla bir soru-cevap etkinliği gerçekleşti. Kırım Tatarlı seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği gösterimin soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü sinema yazarı Murat Tolga Şen üstlendi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 22:45
“Yuvaya Dönüş” Filmi Seyirciyle Buluştu!

Ukraynalı yönetmen Nariman Aliev’in ilk uzun metrajı olan Yuvaya Dönüş / Homeward filmi 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında seyircilerinin karşısına çıktı. Beyoğlu Sineması’nın 16:30 seasında gösterilen duygu yüklü filmin ardından yönetmenin katılımıyla bir soru-cevap etkinliği gerçekleşti. Kırım Tatarlı seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği gösterimin soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü sinema yazarı Murat Tolga Şen üstlendi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmi olan Homeward Rusya-Ukrayna savaşında büyük oğlunu kaybeden Mustafa’nın küçük oğluyla yaptığı yolculuğa odaklanıyor ve filmde, cesedi memleketi Kırım’a götürme sürecinde ikilinin farklı dünyalarının iç içe geçmesi konu ediliyor.

“Nuri Bilge Ceylan’dan da ilham aldım”

Azeri bir arkadaşının hikayesinden ilham alarak bu filmi çektiğini belirten yönetmen, üzerinde 3 yıl boyunca uğraştığını söyledi. İlham aldığı yönetmenlerin arasında usta yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın da ismini söyleyen Aliev, filminde Ukrayna’nın tarihinin de önemli bir yeri olduğunu belirtti. Filmdeki baba ve oğul karakterlerinin birbirinden çok farklı olmasının sebebini öğrenmek isteyen bir sinemasevere cevap veren yönetmen, “Bu film bir jenerasyon değişimini anlatıyor. Oğul karakteri bir sonraki jenerasyon. Özgür, bağımsız Ukrayna’yı biliyor. Ona göre o açık bir dünyada. Milenyum çağının farklı bir ürünü. İki Ukrayna’nın farkını anlayamıyor. Herkesin kendisini anlamak için farklı bir yolu var. Ben oğul karakterinin bu yolculuğunu anlatmak istedim.” dedi.

Ukrayna’nın tek bir yönü olmadığının altını çizen yönetmen, 3 yıl önce de 4. Boğaziçi Film Festivali’ne bir kısa filmiyle katılmıştı.

7. Beyoğlu Film Festivali zengin seçkisiyle 25 Ekim’e dek seyircileriyle buluşmaya devam edecek. Film gösterimlerinin yanı sıra etkinliklerin de sinemaya dair farklı konuları kapsayacağı festivalde gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılıyor. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL.. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL!

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