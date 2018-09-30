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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde cansız bedenine ulaşıldı. Kemal İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde cansız bedenine ulaşıldı. Kemal İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

30 Eylül 2018 Pazar 11:27
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusundan kötü haber geldi. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci İzmir'deki konutunda ölü bulundu.

Daha önce kanser tedavisi gören Kemal İnci'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Aile yakınlarının da evine koştuğu oyuncunun son yıllarda rol aldığı filmler arasında Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek gibi yapımlar da yer alıyor. Kemal İnci ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalara kazınmıştı.

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KEMAL İNCİ KİMDİR?

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da doğmuştur. Yeşilçam'ın kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyidir. Ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda çalışmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam setlerinde işçilik yapan Kemal İnci, bir süre sonra yönetmen olarak filmler çekmeye başladı.

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Set işçiliğinden sonra 1964yılında yönetmen olarak çalışmaya başladı ama bununla da yetinmeyerek filmlerde rol alarak oynamaya başladı. 1966 yılında da kardeşi Bilal İnci'yi de sinema oyuncusu yapmıştır.

Kemal İnci, 1963 yılında evlendi, 46 yıl sonra 2009 yılında boşandı.

Kemal İnci, kendine bir eş bulmak için 24 Mayıs 2015 tarihinde Fox Tv'de yayınlanmakta olan Esra Erol'un evlilik programına katıldı.

Kaynaklar; (Medyatava)

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Son Güncelleme: 30.09.2018 11:44
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