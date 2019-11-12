Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103849
ALTIN
269.937
DOLAR
5.7690
STERLIN
7.4063
EURO
6.3638
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu

Yabancı ​Dili Okuyarak Değil Duyarak Öğrenin

359 milyon insanın anadili olan İngilizceyi, tahmini olarak öğrenmiş insan sayısı ise 1 milyar civarında. İngilizce yeterliliğinde 88 ülke arasında 73. sırada yer alan ülkemizde bir yılda 250 bin öğrenci İngilizce kurslarına giderken yaklaşık 300 milyon TL ödüyor.Bu kapsamda dil öğrenmek için çeşitli kaynaklara başvururken genel olarak algı ingilizce öğrenmenin zor olduğu yönünde.

Yabancı ​Dili Okuyarak Değil Duyarak Öğrenin

359 milyon insanın anadili olan İngilizceyi, tahmini olarak öğrenmiş insan sayısı ise 1 milyar civarında. İngilizce yeterliliğinde 88 ülke arasında 73. sırada yer alan ülkemizde bir yılda 250 bin öğrenci İngilizce kurslarına giderken yaklaşık 300 milyon TL ödüyor.Bu kapsamda dil öğrenmek için çeşitli kaynaklara başvururken genel olarak algı ingilizce öğrenmenin zor olduğu yönünde.

12 Kasım 2019 Salı 10:20
Yabancı ​Dili Okuyarak Değil Duyarak Öğrenin

İngilizce öğrenmek, günümüzde hemen hemen herkesin ortak dertlerinden biri.Neredeyse ilkokuldan ingilizce için hem vakit hem de nakit olarak büyük harcamalar yapıyoruz. Hal böyle olunca herkesin dilinde ise “Nasıl İngilizce öğrenebilirim?” sorusu hakim. Bu sorunun cevabı genel anlamda çok zor olarak karşımıza çıkıyor. Bu algının aksine dil öğrenmenin çok kolay olduğunu belirten 25 dil bilen Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında kendine has geliştirdiği 'Pratik Evrensel Gramer' metodu ile kaleme aldığı ’20 Günde İngilizce’ kitabı için düzenlenen imza gününde dil konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dil Öğrenmek Aslında Çok Kolay

Bütün dillerin köklerini araştırarak ‘Pratik Evrensel Gramer’ metodunu geliştiren Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu, “Dil öğrenmek sanıldığının aksine çok kolay. Bir dili bilmek için 2 bin kelime bilmek gerekiyor. Ayrıca dil öğrenmede okuyarak öğrenmek olmaz. Bu noktada yanlış yapıyoruz. Önce kulakla duyarak öğrenmek gerekir. Bir dili öğrendiğimizde diğer dilleri daha kolay öğrenebiliriz. İki şekilde dil öğreniyoruz. Biri doğal bir diğeri de yapay şekilde. Doğal şekilde öğrenmek için dilin hakim olduğu ortamda en az 5-6 yıl yaşamalısınız. Yapay şekilde öğrenmek ise iyi bir öğretmenden eğitim alındığı takdirde kolaylaşır ve öğrenme süreci daha kısa sürer. İlk dili öğrendiğiniz zaman ikinci, üçüncü dilleri öğrenmek daha kolay “ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yabancı dili okuyarak değil duyarak öğrenin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu: Hasret ve Vuslatla Geçen Bir Ömür
Naim Süleymanoğlu: Hasret ve Vuslatla Geçen Bir Ömür
Michael Jackson’ın moonwalk çorapları satışa çıkıyor
Michael Jackson’ın moonwalk çorapları satışa çıkıyor
Merakla Beklenen Andy Warhol Sergisi, UNIQ Expo'da Kapılarını Açtı
Merakla Beklenen Andy Warhol Sergisi, UNIQ Expo'da Kapılarını Açtı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim