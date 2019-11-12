Yabancı ​Dili Okuyarak Değil Duyarak Öğrenin

İngilizce öğrenmek, günümüzde hemen hemen herkesin ortak dertlerinden biri.Neredeyse ilkokuldan ingilizce için hem vakit hem de nakit olarak büyük harcamalar yapıyoruz. Hal böyle olunca herkesin dilinde ise “Nasıl İngilizce öğrenebilirim?” sorusu hakim. Bu sorunun cevabı genel anlamda çok zor olarak karşımıza çıkıyor. Bu algının aksine dil öğrenmenin çok kolay olduğunu belirten 25 dil bilen Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında kendine has geliştirdiği 'Pratik Evrensel Gramer' metodu ile kaleme aldığı ’20 Günde İngilizce’ kitabı için düzenlenen imza gününde dil konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dil Öğrenmek Aslında Çok Kolay

Bütün dillerin köklerini araştırarak ‘Pratik Evrensel Gramer’ metodunu geliştiren Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu, “Dil öğrenmek sanıldığının aksine çok kolay. Bir dili bilmek için 2 bin kelime bilmek gerekiyor. Ayrıca dil öğrenmede okuyarak öğrenmek olmaz. Bu noktada yanlış yapıyoruz. Önce kulakla duyarak öğrenmek gerekir. Bir dili öğrendiğimizde diğer dilleri daha kolay öğrenebiliriz. İki şekilde dil öğreniyoruz. Biri doğal bir diğeri de yapay şekilde. Doğal şekilde öğrenmek için dilin hakim olduğu ortamda en az 5-6 yıl yaşamalısınız. Yapay şekilde öğrenmek ise iyi bir öğretmenden eğitim alındığı takdirde kolaylaşır ve öğrenme süreci daha kısa sürer. İlk dili öğrendiğiniz zaman ikinci, üçüncü dilleri öğrenmek daha kolay “ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA