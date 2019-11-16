Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105380
ALTIN
270.928
DOLAR
5.7403
STERLIN
7.4137
EURO
6.3404
Bütçeden Maaşlara Zam Çıktı! Emekliye, memura, engelliye ve asgari ücretli çalışana...
Polis Olmak İsteyenlerin Beklediği Duyuru Yayınlandı! 26. Dönem Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı Açıklandı
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!

Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter, yoğun bakıma kaldırıldı. Kenter'in akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter, yoğun bakıma kaldırıldı. Kenter'in akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 13:43
Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Bir süredir evinde tedavi gören usta oyunca Yıldız Kenter fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen Kenter'in tedavisi burada devam ediyor...

BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ

Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.

Anahtar Kelimeler:
usta oyuncu yıldız kenter hastaneye kaldırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzzet Keribar’ın sergisi, 23 Kasım’a dek FMV Galeri Işık’ta
İzzet Keribar’ın sergisi, 23 Kasım’a dek FMV Galeri Işık’ta
'Avengers: Final'in kaldırılan Tony Stark sahnesi internetten yayınlandı
'Avengers: Final'in kaldırılan Tony Stark sahnesi internetten yayınlandı
İstanbul Art Show’un Bu Yılki Teması: Post-truth Çağında Sanat!
İstanbul Art Show’un Bu Yılki Teması: Post-truth Çağında Sanat!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim