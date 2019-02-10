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Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Hakan Yeşilyurt Genç Yaşta Yaşama Veda Etti!

Eftelya şarkısıyla adını duyuran 46 yaşındaki sanatçı Hakan Yeşilyurt, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Hakan Yeşilyurt Genç Yaşta Yaşama Veda Etti!

Eftelya şarkısıyla adını duyuran 46 yaşındaki sanatçı Hakan Yeşilyurt, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

10 Şubat 2019 Pazar 14:57
Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Hakan Yeşilyurt Genç Yaşta Yaşama Veda Etti!

46 yaşındaki sanatçı Hakan Yeşilyurt, önceki gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

Sanatçı Yeşilyurt’un vefat haberini kuruluşu esnasında büyük emekler verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt’u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” diyerek duyurdu.

Yeşilyurt'un cenazesi 11 Şubat Pazartesi günü 13.00'da Antalya Kızılarık Cemevi'nden kalkacak.

KPSSCAF.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.02.2019 15:01
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