Ünlü Sanatçı Şaman Olduğunu Açıkladı!

Ünlü Oyuncu Erdal Özyağcılar, Esra Oflaz Güvenkaya’nın LifetimeTV’de yayınlanan ‘Senin Mucizen’ programına misafir oldu. Usta oyuncu, bir itirafta bulundu: “Uğur Yücel’in ‘Arabesk’ filmindeki rolü aslında bana yazılmıştı.” derken şaman olduğunu da açıkladı.
BEN ŞAMANIM
Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı: “9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş.”
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Fitil koyup uzaya doğruda uçtun mu bay şaman bey vxfrr
Eline bir kuranı kerim alıp ukumuş muda yaşadığı olayla şamanizimi yaşadım diyor şu dünyadaki düzene intizama baksa bi bunların hiçbirinin tesadüf olmayacağına kanaat getirir zaten..
okuduklarini beyninde canlandirmiş gerisi yalan
sen uçmamişsin gel yanima uçmayı öğretem sana (ŞAMAN OĞLAN)
Pamuk tikadiklari sırada da bir ışık beliriyor diyorlar
BİRSEYV OLMAZ OZYAGCİLAR OLDUGUNDE SENİ ZEBANİLER SAMAN ATESİYLE BİR GUZEL PAKLARLAR.
+ verir misin kardeşim :D
Münker, Nekir Geldiği Zaman ŞAMAN'I Sana Gösterirler. Zaten Tipin de Öyle Diyor... Şaşırmadım Doğrusu.......