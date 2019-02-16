Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ünlü Sanatçı Şaman Olduğunu Açıkladı!

Ünlü Oyuncu Erdal Özyağcılar, Esra Oflaz Güvenkaya’nın LifetimeTV’de yayınlanan ‘Senin Mucizen’ programına misafir oldu. Usta oyuncu, bir itirafta bulundu: “Uğur Yücel’in ‘Arabesk’ filmindeki rolü aslında bana yazılmıştı.” derken şaman olduğunu da açıkladı.

Ünlü Sanatçı Şaman Olduğunu Açıkladı!

Ünlü Oyuncu Erdal Özyağcılar, Esra Oflaz Güvenkaya’nın LifetimeTV’de yayınlanan ‘Senin Mucizen’ programına misafir oldu. Usta oyuncu, bir itirafta bulundu: “Uğur Yücel’in ‘Arabesk’ filmindeki rolü aslında bana yazılmıştı.” derken şaman olduğunu da açıkladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:06
Ünlü Sanatçı Şaman Olduğunu Açıkladı!

Ünlü Oyuncu Erdal Özyağcılar, Esra Oflaz Güvenkaya’nın LifetimeTV’de yayınlanan ‘Senin Mucizen’ programına misafir oldu. Usta oyuncu, bir itirafta bulundu: “Uğur Yücel’in ‘Arabesk’ filmindeki rolü aslında bana yazılmıştı.” derken şaman olduğunu da açıkladı.

BEN ŞAMANIM

Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı: “9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ünlü sanatçı şaman olduğunu açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kıyamam. 4 saat önce

Fitil koyup uzaya doğruda uçtun mu bay şaman bey vxfrr

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cihat 4 saat önce

Eline bir kuranı kerim alıp ukumuş muda yaşadığı olayla şamanizimi yaşadım diyor şu dünyadaki düzene intizama baksa bi bunların hiçbirinin tesadüf olmayacağına kanaat getirir zaten..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kıs kıs kıs 4 saat önce

okuduklarini beyninde canlandirmiş gerisi yalan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kıs kıs kıs 4 saat önce

sen uçmamişsin gel yanima uçmayı öğretem sana (ŞAMAN OĞLAN)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 3 saat önce

Pamuk tikadiklari sırada da bir ışık beliriyor diyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bir garip hikaye 3 saat önce

BİRSEYV OLMAZ OZYAGCİLAR OLDUGUNDE SENİ ZEBANİLER SAMAN ATESİYLE BİR GUZEL PAKLARLAR.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Metin2'ci 2 saat önce

+ verir misin kardeşim :D

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Boşver 1 saat önce

Münker, Nekir Geldiği Zaman ŞAMAN'I Sana Gösterirler. Zaten Tipin de Öyle Diyor... Şaşırmadım Doğrusu.......

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ozan Arif hayatını kaybetti
Ozan Arif hayatını kaybetti
Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Hakan Yeşilyurt Genç Yaşta Yaşama Veda Etti!
Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Hakan Yeşilyurt Genç Yaşta Yaşama Veda Etti!
Ünlü Oyuncu Aytaç Arman Yoğun Bakıma Kaldırıldı! Durumu Kritik!
Ünlü Oyuncu Aytaç Arman Yoğun Bakıma Kaldırıldı! Durumu Kritik!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim