Ünlü Sanatçı Şaman Olduğunu Açıkladı!

Ünlü Oyuncu Erdal Özyağcılar, Esra Oflaz Güvenkaya’nın LifetimeTV’de yayınlanan ‘Senin Mucizen’ programına misafir oldu. Usta oyuncu, bir itirafta bulundu: “Uğur Yücel’in ‘Arabesk’ filmindeki rolü aslında bana yazılmıştı.” derken şaman olduğunu da açıkladı.

BEN ŞAMANIM



Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı: “9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş.”

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