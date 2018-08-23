Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde hayata veda etti. Cüneyt Arkın'ın tüm filmlerinde seslendirme yapan ve sesi Cüneyt Arkın ile özdeşleşen Toron Karacaoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti.

banner396

Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde hayata veda etti. Cüneyt Arkın'ın tüm filmlerinde seslendirme yapan ve sesi Cüneyt Arkın ile özdeşleşen Toron Karacaoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:40
Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde hayata veda etti. Cüneyt Arkın'ın tüm filmlerinde seslendirme yapan ve sesi Cüneyt Arkın ile özdeşleşen Toron Karacaoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti.

87 yaşındaki Toron Karacaoğlu'nun vefat haberini oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından duyurdu: 'Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi.'

Toron Karacaoğlu cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek.

Usta sanatçı başta Cüneyt Arkın olmak üzere birçok ünlü ismi seslendirmişti.

Toron KaracaoÄlu 87 yaÅÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Soru Adayı : Türkiye'nin En Büyük Atatürk Heykeli Hangi İlimizde?
KPSS Soru Adayı : Türkiye'nin En Büyük Atatürk Heykeli Hangi İlimizde?
Yeşilçam'ın acı kaybı: Şişko Nuri hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın acı kaybı: Şişko Nuri hayatını kaybetti
Türkiye'nin Oscar Adayı Filmi Belli Oldu!..
Türkiye'nin Oscar Adayı Filmi Belli Oldu!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim