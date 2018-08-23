ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde hayata veda etti. Cüneyt Arkın'ın tüm filmlerinde seslendirme yapan ve sesi Cüneyt Arkın ile özdeşleşen Toron Karacaoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti.

87 yaşındaki Toron Karacaoğlu'nun vefat haberini oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından duyurdu: 'Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi.'

Toron Karacaoğlu cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek.

Usta sanatçı başta Cüneyt Arkın olmak üzere birçok ünlü ismi seslendirmişti.

Toron Karacaoğlu



Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi. pic.twitter.com/ZPsgw7cinj — orhan aydın (@orhanaydin6) 22 Ağustos 2018

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