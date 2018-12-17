Ünlü Sanatçı Hastaneye Kaldırıldı!

Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimlerinden Ayşen Gruda yoğun bakıma kaldırıldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu ‘Domates Güzeli’ lakabıyla tanındı. Ünlü Sanatçı Ayşen Gruda'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Türk Sineması’nın usta oyuncularından olan 74 yaşındaki Ayşen Gruda, birden bire fenalaşarak İstanbul-Kağıthane’de hizmet veren özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedav altına alındı. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayşen Gruda’nın sağlık durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

“TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

10 gündür hastanede tedavi altında olan Ayşen Gruda’nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama geldi. Hastaneden yapılan açıklama şöyle;

“Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi. Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor. Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynaklar; (Sözcü)

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