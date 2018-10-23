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Ünlü Sanatçı Cem Özer Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü Sanatçı'dan kötü haber geldi. 11 gün önce film çekimleri esnasında filmin setinde kaza geçiren ünlü oyuncu Cem Özer yoğun bakıma alındı.

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Ünlü Sanatçı Cem Özer Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü Sanatçı'dan kötü haber geldi. 11 gün önce film çekimleri esnasında filmin setinde kaza geçiren ünlü oyuncu Cem Özer yoğun bakıma alındı.

23 Ekim 2018 Salı 16:42
Ünlü Sanatçı Cem Özer Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü Sanatçı'dan kötü haber geldi. 11 gün önce film çekimleri esnasında  filmin setinde kaza geçiren ünlü oyuncu Cem Özer yoğun bakıma alındı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri esnasında film setinde kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Cem Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Son dakika...Cem Ãzer yoÄun bakÄ±mda

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın ulaştığı kızı Cemre Özer  “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 23.10.2018 16:51
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