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Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Saadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara yer eden Yıldırım Öcek akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı olaydan sonra ünlü oyuncunun oğlu Seçkin Öcek, 'Babamı yarım saat önce kaybettik, çok üzgünüz. Tedaviyi reddettiği yönündeki haberler kesinlikle doğru değil' ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Saadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara yer eden Yıldırım Öcek akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı olaydan sonra ünlü oyuncunun oğlu Seçkin Öcek, 'Babamı yarım saat önce kaybettik, çok üzgünüz. Tedaviyi reddettiği yönündeki haberler kesinlikle doğru değil' ifadelerini kullandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 20:48
Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

66 yaşındaki ünlü oyuncu Yıldırım Öcek, geçirdiği mide küçültme ameliyatı nedeniyle 4 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı...

Durumunun ağır olduğu belirtilen Yıldırım Öcek, bugün yaşam mücadelesine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

OĞLUNDAN HÜRRİYET'E İLK AÇIKLAMA

Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının oğlu Seçkin Öcek, ilk açıklamasında, sanatçının tedaviyi reddettiği yönündeki haberleri reddederek yalanladı. Babasının, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen Seçkin Öcek, 'kendisine çok iyi bakıyordu, sporunu yapıyor, yediğine ve içtiğine çok dikkat ediyordu' ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama: 'Babamı yarım saat önce kaybettik, çok üzgünüz. Tedaviyi reddettiğine dair haberleri okudum. Kesinlikle doğru değil. Tedavisiyle ilgili gereken her şey yapıldı. Kendisine çok dikkat ediyor, sporunu yapıyordu. Yediklerine içtiklerine dikkat ediyordu ama çoklu organ yetmezliği yüzünden kaybettik. Ağabeyim yurtdışında, onun gelmesini bekliyoruz. Cenaze ne zaman yapılacağını, onun gelmesinin ardından karar vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞI ACI HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Acı haberi, Öcek'in meslektaşı tiyatrocu İrfan Kangı Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber. Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar,dualarımızla Yıldırım abimize. Ruhu şad mekanı cennet olsun. "

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.

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