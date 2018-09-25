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Ünlü Oyuncu Yakup Yavru Hayatını Kaybetti!.. Yakup Yavru Kimdir?

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu 64 yaşındaki Yakup Yavru memleketi Amasya’da kendisine mezar yaptırdı. Mezarı yaptırdıktan yaklaşık 4 ay sonra, ödül almak için geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesinde otel odasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yakup Yavru, mezarını yaptırdığı günlerde, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü Oyuncu Yakup Yavru Hayatını Kaybetti!.. Yakup Yavru Kimdir?

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu 64 yaşındaki Yakup Yavru memleketi Amasya’da kendisine mezar yaptırdı. Mezarı yaptırdıktan yaklaşık 4 ay sonra, ödül almak için geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesinde otel odasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yakup Yavru, mezarını yaptırdığı günlerde, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

25 Eylül 2018 Salı 08:59
Ünlü Oyuncu Yakup Yavru Hayatını Kaybetti!.. Yakup Yavru Kimdir?

22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adından sıkça söz ettirdiği ’Sağ Salim 2’ filminden sonra rol aldığı ’Facia Üçlü’ isimli uzun metrajlı filmle beğenileri toplamıştı. 25. Uluslararası Adana Film Festivalinde, 25. Yıl Emek Ödülü almak için Adana’ya gelen Yakup Yavru, kaldığı otelde cansız bedeni bulundu. Yakup Yavru’nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yakup Yavru’nun cenazesinin nereye defnedileceği ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılması ancak kendisi için yaptırdığı Amasya'daki mezarına defnedileceği öngörülüyor.

Doğruduğu memleketi Amasya’da 3 Mayıs 2018 tarihinde 35 bin TL harcayarak kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" sözleriyle haberlere konu olmuştu. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Yakup Yavru, mezar yaptırdıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

''Ölümlü dünya ne olur ne olmaz’ diye, İstanbul’da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak."

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti


Yakup Yavru kimdir?
Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı.
Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı.
Yakup Yavru ayrıca, “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”, “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 25.09.2018 09:12
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Vatandas 1 saat önce

Ettiğin küfürlerle hesabin zor olacak be yakup abi

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X 52 dakika önce

O küfürleri film icabı söylüyordu bunu anlamayacak kadar...

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Vatandas 26 dakika önce

Film icabi bilmem ben milyonlarin agzina sakiz yaptilar o küfürü ;)

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Vatandas 24 dakika önce

Film icabi bilmem ben milyonlarin agzina sakiz yaptilar o küfürü ;)

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