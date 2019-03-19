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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Ünlü sanatçı Ümit Yesin Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Ünlü sanatçı Ümit Yesin Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında yaşamını yitirdi.

19 Mart 2019 Salı 14:33
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Ünlü sanatçı Ümit Yesin Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında yaşamını yitirdi.Ünlü sanatçı Ümit Yesin'in ölüm haberini meslektaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu.

Mustafa  Avkıran, "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş… Çok sevdim seni be benim Ümit abim… Devrin daim olsun!" İfadelerini kullandı.

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Oyuncu Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde Ankara'da doğdu. 1969 yılında İstanbul'a taşındı. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da bitiren Ümit Yesin, liseyi İstanbul'da bitirdi. Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay'ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam etti. Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuvara girmeye teşvik edildi.

Ümit Yesin Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.

Ümit Yesin, 1989 yılında TRT'de yayınlanan Hanımın Çiftliği adlı dizideki 'Kabak Hafız', Yol Arkadaşım adlı dizideki 'Rıza Elmastaş', Çiçek Taksi'de 'Şeker Kazım', Cennet Mahallesi'nde 'Muharrem', Akasya Durağı'nda 'Duran Ağa' karakterleri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Ümit Yesin, oyuncu Evin Esen ile evlendi. Uzun bir süre evli kaldıktan sonra 2011 yılında boşandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

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