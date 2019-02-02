Ünlü Oyuncu Aytaç Arman Yoğun Bakıma Kaldırıldı! Durumu Kritik!

Kanser tedavisi gören Yeşilçam’ın ünlü ismi 69 yaşındaki Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı. Oyuncunun yoğun bakımda olduğunu felaket tellalı olarak ünlenen Onur Akay kendi internet sitesinden duyurdu.



Ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, “Üzücü haberler hep üst üste geliyor. Bugün sabah Tahir Sarıkaya'nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker'le, Yalçın Menteş'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu. İstanbul Onkoloji Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yatan değerli oyuncumuzun durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.