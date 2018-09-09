Ünlü Oyuncu 20 Gündür Cezaevinde!..

“Ezel” dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken, en son “Vatanım Sensin”de Dağıstanlı karakterini canlandıran Ufuk Bayraktar, yıllar önce karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. 2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla bir kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren mahkemesi sonuçlandı. Ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan .Ufuk Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. Bugün itibarıyla 20 gündür cezaevinde bulunan Ufuk Bayraktar’ın yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşması olmadığı, üzerinde çalıştığı senaryoyu yazmaya devam ettiği öğrenildi. 36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir’deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, 2003 yılında, babasının işlettiği Cihangir’deki Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmişti. Ufuk Bayraktar, 2006 yılında Zeki Demirkubuz’un “Kader” adlı filminde rol alarak oyunculuğa ilk adımını attı. O filmdeki rolü, Ufuk Bayraktar’a 26. İstanbul Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırmıştı.

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