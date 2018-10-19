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Türkü Sevmeyen Birine Türkülerimizi Sevdirdim!

Hollanda’da yaşayan Türk sanatçı Gülşah Kelekçi, Yedi Düvel şarkısıyla çıkış yaptı!

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Türkü Sevmeyen Birine Türkülerimizi Sevdirdim!

Hollanda’da yaşayan Türk sanatçı Gülşah Kelekçi, Yedi Düvel şarkısıyla çıkış yaptı!

19 Ekim 2018 Cuma 15:59
Türkü Sevmeyen Birine Türkülerimizi Sevdirdim!

İlk single çalışmasını Kınay Production etiketiyle yayınlayan Kelekçi sesinin farklı tınısıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

25 senedir müzikle iç içe yaşayan sanatçı , 7 yaşından beri bağlama çalıp türkülere sesiyle can vererek müzik hayatına başladı.  Hollanda’da sahneler alıp müziğini dinleyicilerle paylaştı.

Kısa süre önce söz yazarı Çetin Tazeler ile tanışıp Yedi Düvel şarkısı profesyonel çalışmalarını tamamladı ve klibi çekildi.

Tüm digital platformlarda yerini alan ‘’ Yedi Düvel ‘’ şarkısı ile birlikte sevenlerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Hollanda’nın Türk Sanatçısı Sesiyle Yurt Dışında ‘da  Dikkatleri Çekiyor!

Hollanda’da yaşayan Gülşah Kelekçi, türk müziğinin dikkatleri çektiğini ifade ediyor.

 ‘’Başka bir tını, yaptığımız nağmeler onlarda merak uyandırıyor. Ben Türk kadın sanatçı olarak yaşadığım ülkede daha fazla Türk müziğini hissettirmek için çalışmalarıma yön vereceğim.

Türk kökenli Hollandalıların ilgisini muzigimle cekebiliyorum. Insanlar farkli birseyler duymaya aç ve kulaga farkli gelen sesleri istiyorlar. ‘’diyor

Modern müzikle etnik müziği harmanlayan Kelekçi yeni çalışmalarını da dünyanın dinlemesini istiyor.

Gülşah Kelekçi türkülerin özümüz olduğunu ifade ederken, türküler gerçekten hissederek yorumlandığında başka bir kültürden olan insanların bile beğeneceğini söylüyor.  ‘’Hiç Türkü dinlemeyen bir arkadaşım beni dinlediğinde artık benden hep türkü dinlemek istediğini söyledi., Bende artık türkülerin böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. ‘’ dedi

Yedi Düvel şarkısının çıkışından sonra yeni single çalışmalarına başlayarak sürpriz eserler yapacak.

Her zaman müzikle olmak istediğini ifade eden sanatçı her kesime sesini duyurmak için özgün müzikten yabancı şarkılara kadar sahnesinde seslendirdiğini ve dinleyicileri müzikle doyurmak için hep çalıştığını söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 19.10.2018 16:36
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