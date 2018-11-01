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Türkiye’nin En Büyük İnternet Ses Yarışması Başlıyor!

Yeteneği ile şöhreti yakalamak isteyenler için yeni bir yarışma daha doğuyor. Son dönemlerde çok sayıda müzisyenin, müzik sektöründe yer edinmeye çalışmasıyla birlikte müzik yapabilmek için, sahnelerde yer alabilmek için kurulan hayaller gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Maddi ve manevi olarak destek görmek isteyen müzisyenler müzik sektöründe kendisine bir yer edinebilmek için birçok zorlukla sanatlarını icra etmeye çalışıyorlar. Müzik sektörünün nabzını yoklayan yapımcı Murat Kınay, bu alandaki eksiliği ‘’ Bi Yetenek’’ ses yarışması ile gidermeye çalışacak.

Türkiye’nin En Büyük İnternet Ses Yarışması Başlıyor!

Yeteneği ile şöhreti yakalamak isteyenler için yeni bir yarışma daha doğuyor. Son dönemlerde çok sayıda müzisyenin, müzik sektöründe yer edinmeye çalışmasıyla birlikte müzik yapabilmek için, sahnelerde yer alabilmek için kurulan hayaller gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Maddi ve manevi olarak destek görmek isteyen müzisyenler müzik sektöründe kendisine bir yer edinebilmek için birçok zorlukla sanatlarını icra etmeye çalışıyorlar. Müzik sektörünün nabzını yoklayan yapımcı Murat Kınay, bu alandaki eksiliği ‘’ Bi Yetenek’’ ses yarışması ile gidermeye çalışacak.

01 Kasım 2018 Perşembe 21:22
Türkiye’nin En Büyük İnternet Ses Yarışması Başlıyor!

Yeteneği ile şöhreti yakalamak isteyenler için yeni bir yarışma daha doğuyor. Son dönemlerde çok sayıda müzisyenin, müzik sektöründe yer edinmeye çalışmasıyla birlikte müzik yapabilmek için, sahnelerde yer alabilmek için kurulan hayaller gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Maddi ve manevi olarak destek görmek isteyen müzisyenler müzik sektöründe kendisine bir yer edinebilmek için birçok zorlukla sanatlarını icra etmeye çalışıyorlar. Müzik sektörünün nabzını yoklayan yapımcı Murat Kınay, bu alandaki eksiliği ‘’ Bi Yetenek’’ ses yarışması ile gidermeye çalışacak.

Kınay Production ve 21 Medya ortaklığıyla yapılan beste ve ses yarışması  ‘’ Bİ’ Yetenek ‘’ 1 Aralık 2018 tarihinde başvuruları almaya başlayacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İNTERNET SES YARIŞMASI OLACAK!

Karnaval grup’un medya sponsoru olduğu yarışmada Türkiye’nin ilk defa online yetenek yarışması gerçekleştirilecek.

Kınay Production’un  yapımcılığını üstlendiği  Bİ YETENEK ses ve beste yarışması , katılım gösteren müzisyenlere çok sayıda fırsat sunacak. Katılımcılar 1 ay ürecek olan yarışma neticesinde yapılacak oylamada şarkılarını kliplendirme fırsatıyla birlikte yapılacak karma albümde isimlerini duyurma fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıca büyük şehirlerde konser yapabilme fırsatı  ve yaz festivallerine katılım şansı yakalayacaklar. Yarışmacılar kendi söz ve bestelerini çektikleri amatör videoları göndererek bile başvuru yapabilecekler.

Ayrıntılar ve başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.11.2018 22:24
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