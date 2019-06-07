türkiye sinema sektöründe büyüyor

Ülkemizde son yıllarda sinema alanında artan yatırımlarla birlikte salon sayıları, koltuk sayıları, vizyona giren film sayıları ve seyirci sayılarında artış yaşanıyor. Sürekli kırılan gişe rekorları bu gelişmeyi özetler nitelikte. Bu artışın sebebi olarak teknolojinin yanında günümüzde insanların popüler kültürü talep etmesi de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK ve Box Office istatistikleri bu gelişmeleri ön plana çıkarıyor. Ancak bununla beraber artan gelirler geçtiğimiz aylarda ülkemizde Mars Group ile film yapımcıları arasında gelir dağılım oranları konusunda tartışmaya yol açtı.

Sinema uzun yıllardan beri insanların eğlenmek için tercih ettiği alanlardan biri olmaya devam ediyor. Sinema insanları eğlendirmenin yanında bir popüler kültür oluşmasını sağlıyor. Tarihsel süreçte sinema teknolojiye paralel olarak gelişmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmeler çekim kalitesi (3d, Imax vb.), ses ve görsel efektler, lokasyon imkanları ve film stüdyolarının imkanlarının artmasını sağlıyor. Ortaya daha iyi filmler çıkmasını sağlamak adına film yapımcıları da bütçeleri giderek yukarı çekiyor. Tüm bu gelişmeler sinema sektörünün büyümesi ve gelişmesi sonucunu doğuruyor. Bunlara ek olarak sürekli yeni sinema salonları da hizmete açılmaya devam ediyor. Sinema salonlarının kapasitesi de giderek artıyor. İnsanların sinemaya ilgisi giderek artıyor. Bu bağlamda artık sinema ciddi anlamda insanlar için hobi olmaktan çıkıp onların hayatlarının önemli bir kısmını meşgul etmekte. Günümüzde insanlar büyük bütçeli filmler hakkında sürekli konuşuyor ve onları yakından takip ediyor.

Sürekli kırılan gişe rekorları ve filmlere ayrılan bütçelerle birlikte sinema seyircisinin artması sonucu bu sektörden elde edilen gelirler de artmış durumda. Son dönemde ülkemizdeki en büyük yapım ve dağıtım şirketi olan Mars Group ile Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan gibi önemli sinema aktörlerinin de aralarında bulunduğu sanatçılar ve film yapımcıları arasında fiyat oranları hakkında tartışma çıkmıştı. Yapımcılar kendi paylarının az olduğunu ve Mars Group’un kola patlamış mısır gibi promosyonlarla bilet fiyatlarını artırmasından rahatsız olduğunu belirtmiş Mars Group geri adım atmamış ve tartışma uzun süre devam etmişti.Bu tartışmalardan sonra sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırması ile desteklenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun çıkarılmıştı. Bu kanun 1 Temmuzda yürürlüğe girecek.

Sinema bilet fiyatları son yıllarda sürekli artmaya devam ediyor. Kalitesine göre farklı fiyatlandırmaları olan bilet fiyatları kimi yerlerde 200 tl yi buluyor. Promosyonlara tabii tutulan bilet fiyatlarının artmasına karşın Türk izleyicisinin sinemalara ilgisi azalmıyor. Bu durumu TÜİK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Box Office verileri gösteriyor.

Vizyona Giren Film Sayısında Yabancı Filmler Önde

Sinema sektöründe doğal olarak yaşanan rekabetlerin arasında vizyona giren yerli-yabancı filmlerin rekabeti de yer alıyor. Yıllardan beri ülkemizde vizyona giren yabancı film sayısı yerli filmlerin çok üstünde olsa da iki alanda da artış göze çarpıyor. 2009’dan bu yana ülkemizdeki sinemanın 10 yıllık sürecine baktığımızda büyük bir artış göze çarpıyor. 2009 yılında ülkemizde 69 yerli film ve 186 yabancı film vizyona girmişti. Sonraki yıllarda bu sayılar sürekli artarak devam etti ve 2018 yılında 180 yerli, 257 yabancı film vizyona girdi.

SİNEMA SEYİRCİ KİTLESİNDE BÜYÜK ARTIŞ!

Ülkemizde sinemaya olan ilgi giderek artıyor. Yıllardan beri gelişen sinema sektöründe ortaya çıkan filmler ve filmlerin kalitesi arttıkça insanların sinemaya olan bağlılığı da artıyor. Sık sık kırılan gişe rekorları da bunu gösteriyor. Ülkemizdeki sinema seyirci kitlesi hızla artmaya devam ediyor. Sektörün gelişmesinin olumlu faktörünün yanında bilet fiyatlarının artması promosyonlu fiyat tarifeleri de insanları sinemalardan uzak tutamıyor. Bu durumun oluşmasında en önemli faktörlerden biri olarak popüler kültürün insanlar tarafından talep edilmesi ve onları birleştirmesi geliyor. Ülkemizde 2009’dan itibaren bugüne seyirci sayılarına baktığımızda 10 yıllık süreçte seyirci sayısının ikiye katlandığını görüyoruz. 2009 yılında 31 milyon olan sinema seyircisi yıllarca artarak devam etti. Son yıllarda 2016’da 55 milyon, 2017’de 68 milyon, 2018’de ise 70 milyon seyirci sinema salonlarına akın etti.

2019 Yılında En Çok İzlenen Filmler

2019 yılında ülkemizde 3 buçuk milyon seyirci ile en çok izlenen yerli film Organize İşler: Sazan Sarmalı oldu. Avengers: EndGame ise 2 miyon 4 yüz bin seyirci ile ülkemizde 2019 yılında en çok izlenen yabancı film oldu. Ayrıca Avengers: EndGame dünya çapında gişe rekorları kırdı. Avengers: Endgame Titanic’i de geçerek tüm zamanların en çok gişe yapan filmi olan Avatar’ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Avengers: EndGame gişede dünya çapında iki buçuk milyar doları geçti ve bu şekilde giderse Avatar’ı da tahtından etmesi bekleniyor.